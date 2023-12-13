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وزارة الصحة في غزة تعلن نفاد تطعيمات الأطفال بالكامل

12/13/2023 7:28:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم (الأربعاء) نفاد تطعيمات الأطفال بالكامل، وذلك في خضم الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وحذرت الوزارة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه من "انعكاسات صحية كارثية" لنفاد التطعيمات على صحة الأطفال، وانتشار الأمراض وخاصة بين النازحين في مراكز الإيواء المكتظة.

وأعربت الوزارة عن خشيتها من وفاة مئات الأطفال بسبب الأوضاع الكارثية في مراكز إيواء النازحين التي تضم 700 ألف طفل في قطاع غزة.

وطالبت الوزارة مؤسسات الأمم المتحدة بسرعة التدخل لتوفير التطعيمات اللازمة وضمان وصولها إلى كافة مناطق قطاع غزة لمنع الكارثة.

يأتي ذلك فيما تصاعدت التحذيرات من انتشار الأمراض في غزة، مما يزيد الضغط على النظام الصحي المثقل.

ووثقت السلطات الطبية في غزة 360 ألف حالة إصابة بأمراض معدية في مراكز إيواء النازحين.

كما أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تسجيل حالات إصابة بالتهاب السحايا واليرقان والقوباء وجدري الماء وغيرها من التهابات الجهاز التنفسي العلوي في قطاع غزة.


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