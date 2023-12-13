وزارة الصحة في غزة تعلن نفاد تطعيمات الأطفال بالكامل

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم (الأربعاء) نفاد تطعيمات الأطفال بالكامل، وذلك في خضم الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وحذرت الوزارة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه من "انعكاسات صحية كارثية" لنفاد التطعيمات على صحة الأطفال، وانتشار الأمراض وخاصة بين النازحين في مراكز الإيواء المكتظة.
وأعربت الوزارة عن خشيتها من وفاة مئات الأطفال بسبب الأوضاع الكارثية في مراكز إيواء النازحين التي تضم 700 ألف طفل في قطاع غزة.
وطالبت الوزارة مؤسسات الأمم المتحدة بسرعة التدخل لتوفير التطعيمات اللازمة وضمان وصولها إلى كافة مناطق قطاع غزة لمنع الكارثة.
يأتي ذلك فيما تصاعدت التحذيرات من انتشار الأمراض في غزة، مما يزيد الضغط على النظام الصحي المثقل.
ووثقت السلطات الطبية في غزة 360 ألف حالة إصابة بأمراض معدية في مراكز إيواء النازحين.
كما أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تسجيل حالات إصابة بالتهاب السحايا واليرقان والقوباء وجدري الماء وغيرها من التهابات الجهاز التنفسي العلوي في قطاع غزة.
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