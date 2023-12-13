البابا فرنسيس يجدد دعوته لوقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الفاتيكان/PNN- جدّد البابا فرنسيس دعوته لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، داعيا جميع الأطراف أن تسعى جاهدة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها البابا لوقف إطلاق النار، وايجاد الحلول العادلة التي تضمن تحقيق السلام والاستقرار والامن للجميع.
يجدر بالذكر ان البابا في تواصل مستمر ودائم مع رجال الدين في الكنيسة في غزة، للاطمئنان عن أحوال النازحين هناك.
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