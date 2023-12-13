البابا فرنسيس يجدد دعوته لوقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) الفاتيكان/PNN- جدّد البابا فرنسيس دعوته لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، داعيا جميع الأطراف أن تسعى جاهدة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها البابا لوقف إطلاق النار، وايجاد الحلول العادلة التي تضمن تحقيق السلام والاستقرار والامن للجميع.

يجدر بالذكر ان البابا في تواصل مستمر ودائم مع رجال الدين في الكنيسة في غزة، للاطمئنان عن أحوال النازحين هناك.

