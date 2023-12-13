الأمم المتحدة: لم نتلق أي تأكيدات حول إغراق إسرائيل أنفاق غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- قالت منسقة الشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية لين هاستنغز، إن الأمم المتحدة لا تملك أي تأكيد لأنباء إغراق إسرائيل أنفاق غزة بمياه البحر، محذرة من عواقب ذلك لأجيال إن حدث فعلا.
وأضافت هاستنغز: "لا تؤكد الأمم المتحدة أن الأنفاق في غزة غمرت بالمياه، ولكننا رأينا عددا من التقارير الصحفية، وسيؤثر ذلك إن حدث فعلا على سكان غزة لأجيال، ويجعل الحصول على مياه الشرب أكثر صعوبة في القطاع".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل قامت بتركيب مضخات لإغراق أنفاق حركة "حماس" بمياه البحر.
من جانبه علق الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم أمس الثلاثاء على هذه التقارير، بأن الإدارة الأمريكية لم تتمكن من تأكيد عدم وجود رهائن محتجزين حاليا في الأنفاق بما لا يدع مجالا للشك، وأضاف أن "مقتل شخص مدني واحد مأساة مطلقة".
MENAFN13122023000205011050ID1107587752
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.