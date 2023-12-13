Wednesday, 13 December 2023 04:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمم المتحدة: لم نتلق أي تأكيدات حول إغراق إسرائيل أنفاق غزة

12/13/2023 7:27:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- قالت منسقة الشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية لين هاستنغز، إن الأمم المتحدة لا تملك أي تأكيد لأنباء إغراق إسرائيل أنفاق غزة بمياه البحر، محذرة من عواقب ذلك لأجيال إن حدث فعلا.

وأضافت هاستنغز: "لا تؤكد الأمم المتحدة أن الأنفاق في غزة غمرت بالمياه، ولكننا رأينا عددا من التقارير الصحفية، وسيؤثر ذلك إن حدث فعلا على سكان غزة لأجيال، ويجعل الحصول على مياه الشرب أكثر صعوبة في القطاع".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل قامت بتركيب مضخات لإغراق أنفاق حركة "حماس" بمياه البحر.

من جانبه علق الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم أمس الثلاثاء على هذه التقارير، بأن الإدارة الأمريكية لم تتمكن من تأكيد عدم وجود رهائن محتجزين حاليا في الأنفاق بما لا يدع مجالا للشك، وأضاف أن "مقتل شخص مدني واحد مأساة مطلقة".


MENAFN13122023000205011050ID1107587752

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث