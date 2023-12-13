الأمم المتحدة: لم نتلق أي تأكيدات حول إغراق إسرائيل أنفاق غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- قالت منسقة الشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية لين هاستنغز، إن الأمم المتحدة لا تملك أي تأكيد لأنباء إغراق إسرائيل أنفاق غزة بمياه البحر، محذرة من عواقب ذلك لأجيال إن حدث فعلا.

وأضافت هاستنغز: "لا تؤكد الأمم المتحدة أن الأنفاق في غزة غمرت بالمياه، ولكننا رأينا عددا من التقارير الصحفية، وسيؤثر ذلك إن حدث فعلا على سكان غزة لأجيال، ويجعل الحصول على مياه الشرب أكثر صعوبة في القطاع".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل قامت بتركيب مضخات لإغراق أنفاق حركة "حماس" بمياه البحر.

من جانبه علق الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم أمس الثلاثاء على هذه التقارير، بأن الإدارة الأمريكية لم تتمكن من تأكيد عدم وجود رهائن محتجزين حاليا في الأنفاق بما لا يدع مجالا للشك، وأضاف أن "مقتل شخص مدني واحد مأساة مطلقة".



