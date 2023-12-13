التقديم للمنح والقروض الجامعية يبدأ الأحد المقبل

(MENAFN
- Amman Net) أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024، اعتباراً من صباح يوم الأحد القادم الموافق 17-12-2023 وحتى الساعة 12 مساء يوم الأربعاء الموافق 27-12-2023.
وأضافت الوزارة في بيان مقتضب اليوم الأربعاء، أن عملية التقديم ستكون من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات.
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