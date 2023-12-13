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التقديم للمنح والقروض الجامعية يبدأ الأحد المقبل

12/13/2023 7:27:52 AM
(MENAFN- Amman Net) أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024، اعتباراً من صباح يوم الأحد القادم الموافق 17-12-2023 وحتى الساعة 12 مساء يوم الأربعاء الموافق 27-12-2023.

وأضافت الوزارة في بيان مقتضب اليوم الأربعاء، أن عملية التقديم ستكون من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات.

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