كمين محكم من المقاومة يستهدف 15 جندياً والاحتلال يكشف حصيلة مصابيه

MENAFN - Al Wakeel News)اعلنت حركة المقاومة الفلسطينية " كتائب القسام وسرايا القدس عن تنفيذ كمين محكم استهدف 15 جنديا صهيونيا

واوضحوا في بيان :"تمكن مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس من إيقاع قوة صهيونية قوامها 15 جندياً في كمين محكم والاشتباك معهم من نقطة صفر، والتعامل معهم بالأسلحة المناسبة وإيقاعهم بين قتيل وجريح، وبعدها دكت مدفعية القسام وسرايا القدس المنطقة بقذائف الهاون من العيار الثقيل "

واكد جيش الاحتلال الاسرائيلي مقتل 10 من جنوده و إصابة 21 جنديا في معارك غزة خلال24 ساعة الماضية

