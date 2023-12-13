كمين محكم من المقاومة يستهدف 15 جندياً والاحتلال يكشف حصيلة مصابيه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت حركة المقاومة الفلسطينية " كتائب القسام وسرايا القدس عن تنفيذ كمين محكم استهدف 15 جنديا صهيونيا
واوضحوا في بيان :"تمكن مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس من إيقاع قوة صهيونية قوامها 15 جندياً في كمين محكم والاشتباك معهم من نقطة صفر، والتعامل معهم بالأسلحة المناسبة وإيقاعهم بين قتيل وجريح، وبعدها دكت مدفعية القسام وسرايا القدس المنطقة بقذائف الهاون من العيار الثقيل "
واكد جيش الاحتلال الاسرائيلي مقتل 10 من جنوده و إصابة 21 جنديا في معارك غزة خلال24 ساعة الماضية
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