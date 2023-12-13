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وزارة العدل تصدر 466 ألفا و688 شهادة عدم محكومية خلال 11 شهرا

12/13/2023 7:27:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل عدد شهادات عدم المحكومية التي تم إصدارها منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي.
ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإنه تم إصدار 466688 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا منذ بداية العام.
وبيّنت الأرقام أنه تم إصدار 31 ألف شهادة عدم محكومية باللغة العربية الشهر الماضي، فيما تم إصدار 2688 شهادة باللغة الإنجليزية خلال نفس الفترة.
يشار إلى أن وزارة العدل أتاحت للمراجعين الحصول على شهادة عدم المحكومية إلكترونيا للتسهيل عليهم واستكمال معاملاتهم بسرعة ويسر.

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