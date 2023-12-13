وزارة العدل تصدر 466 ألفا و688 شهادة عدم محكومية خلال 11 شهرا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل عدد شهادات عدم المحكومية التي تم إصدارها منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي.
ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإنه تم إصدار 466688 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا منذ بداية العام.
وبيّنت الأرقام أنه تم إصدار 31 ألف شهادة عدم محكومية باللغة العربية الشهر الماضي، فيما تم إصدار 2688 شهادة باللغة الإنجليزية خلال نفس الفترة.
يشار إلى أن وزارة العدل أتاحت للمراجعين الحصول على شهادة عدم المحكومية إلكترونيا للتسهيل عليهم واستكمال معاملاتهم بسرعة ويسر.
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