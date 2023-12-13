انخفاض دينارين على سعر ليرة الذهب 21 بالاردن اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انخفض سعر ليرة الذهب من عيار 21 بانواعها الانجليزي والرشادي في الاردن اليوم دينارين، لتصل (سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات 325 دينارا والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 285 ديناراً ) ، وفقاً لامين سر النقابة العامة لاصحاب تجارة الحلي والمجوهرات سليم ديب .
واشار ديب ان الاونصة وصلت اليوم لـ 1983 دولارا في التداولات العالمية .
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 بالاردن اليوم عند 40 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 38.3 دينارا للشراء منهم
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