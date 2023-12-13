إلهام شاهين تتحدث عن مشاركتها في رمضان القادم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة إلهام شاهين عن موقفها من المشاركة في السباق الرمضاني لعام 2024، بجانب تحضيرها لفيلم جديد من إخراج خالد الحجر.
وقالت إلهام في تصريحات إعلامية: "لسة لم أحسم موضوع المشاركة في رمضان، بس عندي مسلسل احتمال يدخل في الماراثون الرمضاني 2024، والعمل مكوّن من 15 حلقة". وأضافت: "شغّالة على فيلم اسمه "الحب كله" بيتحضر وهندخل التصوير قريب، وهو من تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد الحجر".
لها
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