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إلهام شاهين تتحدث عن مشاركتها في رمضان القادم

12/13/2023 7:27:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة إلهام شاهين عن موقفها من المشاركة في السباق الرمضاني لعام 2024، بجانب تحضيرها لفيلم جديد من إخراج خالد الحجر.


وقالت إلهام في تصريحات إعلامية: "لسة لم أحسم موضوع المشاركة في رمضان، بس عندي مسلسل احتمال يدخل في الماراثون الرمضاني 2024، والعمل مكوّن من 15 حلقة". وأضافت: "شغّالة على فيلم اسمه "الحب كله" بيتحضر وهندخل التصوير قريب، وهو من تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد الحجر".

لها

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