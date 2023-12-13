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روسيا تطلق قمرا جديدا لمراقبة الطقس وبحار القطب الشمالي

12/13/2023 7:27:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وكالة "روس كوسموس" أن الاستعدادات جارية لإطلاق قمر جديد من أقمار Arktika-M الروسية.


وجاء في بيان صادر عن الوكالة:"تجري الاستعدادات في قاعدة بايكونور الفضائية لإطلاق القمر رقم 2 من أقمار Arktika-M الروسية. يوم الأربعاء 13 ديسمبر الجاري تم نقل الصاروخ الفضائي Soyuz-2 مع القمر المذكور إلى مجمع الإطلاق رقم 31 في القاعدة، وتم تثبيت الصاروخ بشكل عمودي على منصة الإطلاق استعدادا لإرساله إلى الفضاء. من المقرر أن يطلق الصاروخ وعلى متنه القمر في 16 ديسمبر الجاري، تمام الساعة 12:17 بتوقيت موسكو".


وأطلقت روسيا أول قمر صناعي من أقمار Arktika-M من قاعدة بايكونور الفضائية في 28 فبراير 2021، وستوفر هذه الأقمار مراقبة على مدار الساعة لجميع الأحوال الجوية لسطح الأرض وبحار المحيط المتجمد الشمالي، بالإضافة إلى تأمين خدمات اتصالات ثابتة وموثوقة.

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