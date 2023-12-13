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الاحتلال يهدم منزل في بلدة يطا جنوب الخليل

12/13/2023 7:27:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا ببلدة يطا جنوب محافظة الخليل.
وقال مراسل "وفا "، إن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع اشكارة قرب قرية سوسيا جنوب يطا، وهدمت منزل المواطن خليل حسين شريتح ونجله همام، والمكون من شُقتين وهو طابق واحد تصل مساحته إلى 230 مترا مربعا تقريبا، ويقطنه ثمانية أفراد.




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