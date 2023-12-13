الاحتلال يهدم منزل في بلدة يطا جنوب الخليل
التاريخ
12/13/2023 7:27:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا ببلدة يطا جنوب محافظة الخليل.
وقال مراسل "وفا "، إن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع اشكارة قرب قرية سوسيا جنوب يطا، وهدمت منزل المواطن خليل حسين شريتح ونجله همام، والمكون من شُقتين وهو طابق واحد تصل مساحته إلى 230 مترا مربعا تقريبا، ويقطنه ثمانية أفراد.
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