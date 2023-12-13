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رجل يقفز فجأة إلى منطقة النواب بالبرلمان الهندي - فيديو

12/13/2023 7:27:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بشكل مفاجئ، قفز رجل إلى داخل منطقة مخصصة للمشرعين في مجلس النواب الهندي، اليوم الأربعاء في خرق أمني هندي كبير تزامن مع الذكرى الثانية والعشرين لهجوم دموي على المجمع.

وأظهرت لقطات بثتها محطات تلفزيونية رجلا يرتدي سترة سوداء وهو يقفز من منطقة الزوار إلى منطقة جلوس النواب الهندي وصعد فوق الطاولات فيها.

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