رجل يقفز فجأة إلى منطقة النواب بالبرلمان الهندي - فيديو

رجل يقفز فجأة إلى منطقة النواب بالبرلمان الهندي - فيديو
التاريخ
12/13/2023 7:27:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بشكل مفاجئ، قفز رجل إلى داخل منطقة مخصصة للمشرعين في مجلس النواب الهندي، اليوم الأربعاء في خرق أمني هندي كبير تزامن مع الذكرى الثانية والعشرين لهجوم دموي على المجمع.
وأظهرت لقطات بثتها محطات تلفزيونية رجلا يرتدي سترة سوداء وهو يقفز من منطقة الزوار إلى منطقة جلوس النواب الهندي وصعد فوق الطاولات فيها.
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