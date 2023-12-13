جيش الاحتلال يعلن اصابة 4 جنود جراء انفجار عبوات وإطلاق نار خلال اقتحام جنين

جيش الاحتلال يعلن اصابة 4 جنود جراء انفجار عبوات وإطلاق نار خلال اقتحام جنين
التاريخ
12/13/2023 7:27:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال جيش الاحتلال الاسرائيلي إن 4 جنود أصيبوا جراء انفجار عبوات وإطلاق نار من مسلحين فلسطينيين، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها.
وذكرت كتائب القسام بمخيم جنين أنها استهدفت مع فصائل المقاومة الأخرى آليات الاحتلال مما أدى لوقوع إصابات في صفوفه.
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