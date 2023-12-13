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جيش الاحتلال يعلن اصابة 4 جنود جراء انفجار عبوات وإطلاق نار خلال اقتحام جنين

12/13/2023 7:27:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الاسرائيلي إن 4 جنود أصيبوا جراء انفجار عبوات وإطلاق نار من مسلحين فلسطينيين، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها.


وذكرت كتائب القسام بمخيم جنين أنها استهدفت مع فصائل المقاومة الأخرى آليات الاحتلال مما أدى لوقوع إصابات في صفوفه.


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