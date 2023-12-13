أغرب اتجاهات الجمال لعام 2023

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتجدد صيحات الجمال واتجاهاته بشكل متكرر في كل عام، وعادة ما تظهر بعض الصيحات الغريبة في هذا المجال باستمرار.فيما يلي بعض اتجاهات الجمال الأكثر غرابة التي ظهرت في السنوات الأخيرة، خاصة في عام 2023 :



أكياس العين المزيفة

في بعض الدول الآسيوية، مثل كوريا والصين، يعتبر وجود أكياس منتفخة تحت العين علامة على الشباب والجاذبية، ويستخدم بعض الأشخاص المكياج أو الملصقات أو حتى الجراحة لخلق الوهم بوجود أكياس تحت العينين.



علاج الوجه بالحلزون

يكون مخاط الحلزون غنياً بالبروتينات ومضادات الأكسدة وحمض الهيالورونيك، التي لها فوائد مضادة للشيخوخة ومرطبة للبشرة، لهذا تقدم بعض المنتجعات الصحية علاجات للوجه بالحلزون، حيث تزحف القواقع الحية على الوجه وتترك وراءها مادة لزجة.



تبييض الحواجب أو مسحها

يمكن أن يمنح تشقير الحاجبين مظهراً ملفتاً ومثيراً، أو يجعل المرأة تبدو وكأنها كائن فضائي. وقد قام بعض المشاهير، مثل كيم كارداشيان، وكاتي بيري، ومايلي سايرس، بتجربة هذا الاتجاه، الذي يتضمن استخدام مواد التبييض أو المكياج لتفتيح أو مسح الحواجب.



الشعر المتعرج

لماذا لا يكون الشعر متعرجاً بدلاً من فرقه في خط مستقيم؟ تعود هذه الصيحة التي كانت رائجة في التسعينات من جديد، كما رأينا على المشاهير مثل زندايا وبيلا حديد وسيلينا غوميز، ويمكن للجزء المتعرج أن يضيف بعض الملمس والحجم للشعر، وكذلك إخفاء أي جذور دهنية.

المكياج المعتمد على الغذاء

انتشر هذا الاتجاه المتمثل في اعتماد موضوع المكياج على عناصر غذائية، مثل مكياج فتاة الفراولة، ومكياج فتاة اللاتيه ومكياج فتاة الطماطم على تيك توك هذا العام. وتشير الأطعمة المختلفة إلى لون أو مظهر المكياج وقد قام المشاهير مثل هايلي بيبر بنشره.



أظافر البط

أظافر البط، المعروفة أيضاً باسم الأظافر المتوهجة، هي نوع من فن الأظافر الذي يتضمن تشكيل الأظافر بشكل عريض ومسطح يشبه منقار البط، ويحب بعض الأشخاص هذا الأسلوب، لأنه يتيح لهم مساحة أكبر للإبداع والديكور، وفي الوقت نفسه يجده آخرون غير جذاب وغير عملي وغير صحي للأظافر.



جواهر الأسنان

أحجار الأسنان عبارة عن بلورات صغيرة أو جواهر أو قطع معدنية يتم لصقها على الأسنان باستخدام غراء الأسنان، ويمكن أن تضيف بعض التألق والشخصية إلى الابتسامة، وهي غير ضارة نسبياً إذا تم إجراؤها بواسطة متخصص. ولكنها يمكن أن تسبب أيضاً تلف الأسنان أو العدوى أو الاختناق إذا سقطت.



الجلد السحابي

الجلد السحابي هو اتجاه للعناية بالبشرة يهدف إلى الحصول على بشرة ناعمة وملساء ومشرقة تشبه السحابة، ويختلف الجلد السحابي عن الجلد الزجاجي، الذي يتعلق أكثر بالحصول على بشرة صافية ولامعة.



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