خطوط عربية جديدة تستأنف رحلاتها إلى سوريا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة النقل الجزائرية أمس الثلاثاء عن استئناف رحلات الطيران إلى سوريا ولبنان، بعد سنوات من الانقطاع.
وأشارت وزارة النقل الجزائرية في بيان نشرته على "فيسبوك"، إلى أن القرار تم اتخاذه بناء على توجيهات من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتفعيل الرحلات الجوية من الجزائر نحو بيروت ودمشق.
وسيتم استئناف الرحلات إلى سوريا ولبنان على النحو التالي:
الجزائر – بيروت – دمشق – الجزائر بمعدل رحلة في الأسبوع ابتداء من 21 ديسمبر الجاري، على أن يتم رفع عدد الرحلات إلى رحلتين في الأسبوع انطلاقا من 09 يناير 2024.
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