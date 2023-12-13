Wednesday, 13 December 2023 04:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خطوط عربية جديدة تستأنف رحلاتها إلى سوريا

12/13/2023 7:27:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة النقل الجزائرية أمس الثلاثاء عن استئناف رحلات الطيران إلى سوريا ولبنان، بعد سنوات من الانقطاع.
وأشارت وزارة النقل الجزائرية في بيان نشرته على "فيسبوك"، إلى أن القرار تم اتخاذه بناء على توجيهات من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتفعيل الرحلات الجوية من الجزائر نحو بيروت ودمشق.
وسيتم استئناف الرحلات إلى سوريا ولبنان على النحو التالي:
الجزائر – بيروت – دمشق – الجزائر بمعدل رحلة في الأسبوع ابتداء من 21 ديسمبر الجاري، على أن يتم رفع عدد الرحلات إلى رحلتين في الأسبوع انطلاقا من 09 يناير 2024.




MENAFN13122023000208011052ID1107587736

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث