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القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل سكرتير وزارة الإنتاج الدفاعي بجمهورية باكستان الإسلامية

12/13/2023 7:22:05 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، اليوم الأربعاء، الفريق أول متقاعد هايمون عزيز سكرتير وزارة الإنتاج الدفاعي بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة والوفد المرافق له، بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع.

ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بسكرتير وزارة الإنتاج الدفاعي بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة والوفد المرافق له، مشيداً بعمق العلاقات المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة وسبل تطويرها على صعيد التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

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