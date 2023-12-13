القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل سكرتير وزارة الإنتاج الدفاعي بجمهورية باكستان الإسلامية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، اليوم الأربعاء، الفريق أول متقاعد هايمون عزيز سكرتير وزارة الإنتاج الدفاعي بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة والوفد المرافق له، بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع.
ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بسكرتير وزارة الإنتاج الدفاعي بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة والوفد المرافق له، مشيداً بعمق العلاقات المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة وسبل تطويرها على صعيد التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
MENAFN13122023000055011008ID1107587722
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.