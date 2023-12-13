سفير مملكة البحرين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية يشارك في حفل تنصيب رئيس جمهورية الأرجنتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نقل السفير بدر عباس الحليبي، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وتحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
إلى الرئيس خافيير ميلي، رئيس جمهورية الأرجنتين، مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وجمهورية الأرجنتين.
جاء ذلك خلال مشاركة السفير في مراسم حفل التنصيب لفخامة الرئيس خافيير ميلي، رئيسًا لجمهورية الأرجنتين، التي جرت يوم الأحد الماضي، بمقر رئاسة الجمهورية (القصر الوردي Casa Rosasa) في العاصمة بيونيس آيريس.
وأكد السفير حرص مملكة البحرين على تنمية العلاقات الثنائية في شتى المجالات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.
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