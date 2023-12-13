سفير مملكة البحرين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية يشارك في حفل تنصيب رئيس جمهورية الأرجنتين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) نقل السفير بدر عباس الحليبي، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وتحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،إلى الرئيس خافيير ميلي، رئيس جمهورية الأرجنتين، مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وجمهورية الأرجنتين.



جاء ذلك خلال مشاركة السفير في مراسم حفل التنصيب لفخامة الرئيس خافيير ميلي، رئيسًا لجمهورية الأرجنتين، التي جرت يوم الأحد الماضي، بمقر رئاسة الجمهورية (القصر الوردي Casa Rosasa) في العاصمة بيونيس آيريس.

وأكد السفير حرص مملكة البحرين على تنمية العلاقات الثنائية في شتى المجالات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.