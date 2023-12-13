رئيس هيئة الأركان يشارك في اجتماع رؤساء أركان دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، التي تهدف إلى تعزيز جهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وتكثيف العمل المشترك في شأن محاربة الإرهاب والتصدي له والقضاء عليه لحفظ الأمن والسلم الدوليين.

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