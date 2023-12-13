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رئيس هيئة الأركان يشارك في اجتماع رؤساء أركان دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

12/13/2023 7:22:05 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان في الاجتماع الثاني لرؤساء أركان دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي عقد اليوم الأربعاء، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.


وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، التي تهدف إلى تعزيز جهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وتكثيف العمل المشترك في شأن محاربة الإرهاب والتصدي له والقضاء عليه لحفظ الأمن والسلم الدوليين.

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