رئيس هيئة الأركان يشارك في اجتماع رؤساء أركان دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شارك الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان في الاجتماع الثاني لرؤساء أركان دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي عقد اليوم الأربعاء، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، التي تهدف إلى تعزيز جهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وتكثيف العمل المشترك في شأن محاربة الإرهاب والتصدي له والقضاء عليه لحفظ الأمن والسلم الدوليين.
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