وزير الخارجية يلتقي بفريق من طلبة مدرسة بيان البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) التقى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، في جنيف، على هامش مشاركته في الاحتفالية الخاصة بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بفريق من مدرسة بيان البحرين، الذي يقوم بزيارة إلى مدينة جنيف، وزار مقرمنظمة الأمم المتحدة.



وأثنى وزير الخارجية، على أهمية مثل هذه الزيارات التثقيفية، باعتبارها فرصة مثلى للتعرف على طريقة عمل منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة والتي تتخذ من مدينة جنيف مقراً لها، مؤكدا أهمية هذه الزيارة التي تتزامن مع احتفال دول العالم

بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.





وفي ختام اللقاء استمع وزير الخارجية إلى تعليقات الطلبة وآرائهم حول الزيارة ونتائجها العلمية.