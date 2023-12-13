وزير الخارجية يلتقي بفريق من طلبة مدرسة بيان البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) التقى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، في جنيف، على هامش مشاركته في الاحتفالية الخاصة بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بفريق من مدرسة بيان البحرين، الذي يقوم بزيارة إلى مدينة جنيف، وزار مقر
منظمة الأمم المتحدة.
وأثنى وزير الخارجية، على أهمية مثل هذه الزيارات التثقيفية، باعتبارها فرصة مثلى للتعرف على طريقة عمل منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة والتي تتخذ من مدينة جنيف مقراً لها، مؤكدا أهمية هذه الزيارة التي تتزامن مع احتفال دول العالم
بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفي ختام اللقاء استمع وزير الخارجية إلى تعليقات الطلبة وآرائهم حول الزيارة ونتائجها العلمية.
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