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مملكة البحرين تشارك في ندوة (منظور مجلس التعاون الخليجي للحقوق والتنمية) في جنيف

12/13/2023 7:22:02 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك المستشار نوار عبد الله المطوع مستشار شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، على هامش الحدث رفيع المستوى الذي تنظمه الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في الندوة التي نظمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعنوان "منظور مجلس التعاون الخليجي للحقوق والتنمية"، التي عقدت في قصر الأمم بجنيف، بمشاركة عدد من الخبراء المعنيين بحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.


وقدم مستشار شؤون حقوق الإنسان ورقة عمل عن "جهود مملكة البحرين في تعزيز الحقوق الرقمية"، استعرض من خلالها جهود ومبادرات ومشاريع المملكة في زيادة تطبيق التقنيات الرقمية الجديدة وتوسيع نطاق مبادرات التحول الرقمي لخدمة المواطنين والمقيمين والمستخدمين وإطلاق سياسة الحكومة الرقمية كحق، بالإضافة إلى ما تم إنجازه من مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026) وبخاصة المشاريع المعززة للحقوق الرقمية.

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