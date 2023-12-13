مملكة البحرين تشارك في ندوة (منظور مجلس التعاون الخليجي للحقوق والتنمية) في جنيف

وقدم مستشار شؤون حقوق الإنسان ورقة عمل عن "جهود مملكة البحرين في تعزيز الحقوق الرقمية"، استعرض من خلالها جهود ومبادرات ومشاريع المملكة في زيادة تطبيق التقنيات الرقمية الجديدة وتوسيع نطاق مبادرات التحول الرقمي لخدمة المواطنين والمقيمين والمستخدمين وإطلاق سياسة الحكومة الرقمية كحق، بالإضافة إلى ما تم إنجازه من مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026) وبخاصة المشاريع المعززة للحقوق الرقمية.

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