دانية عقيل تعلن عن مشاركتها في رالي دكار 2024

(MENAFN
- Asdaf News)
جدة – أصداف نيوز:
كشف دانية عقيل بطلة كأس العالم لراليات كروس كانتري” باها” فئة T3 عام 2021 والحائزة على المركز الثالث لبطولة هذا الموسم 2023 ذات الفئة، كشفت عن سيارتها الجديدة Taurus T3 Mx”” التي ستشارك على متنها في رالي دكار لموسم 2024 وكذلك في مؤتمر صحفي عقدته بمدينة جدة خصيصا لهذه المناسبة.
وكشفت دانية أيضاً عن فريق Wavers Sport الذي سيرافقها بهذا الرالي والذي قام بتجهيز سيارتها وسيتولى الإشراف والمساندة لها، وقدمت أيضا ملاحها الفرنسي ستيفان ديبليه الذي ساهم في حصولها على بطولة كأس العالم لراليات كروس كانتري فئة T3 عام 2021 .
وبعد عرض مرئي عن مشاركات دانية في موسم 2023 ، التي شملت بطولة كأس العالم لراليات” الباها” وبطولة السعودية تويوتا الوطنية، كشفت دانية في مؤتمرها عن استعدادتها النهائية لرالي دكار 2024 والتي ستشمل مشاركتها ايضا برالي جدة الجولة الأخيرة من بطولة السعودية لتكون تحضيراً أخيراً لها.
كما كشفت دانية في جولة مع الحضور شمال جدة عن إمكانيات سيارتها الجديدة التي تحمل شعارات الشركات الراعية لها وهي”عبد اللطيف جميل تويوتا”“، مجموعة“تمر السعودية”، شركة“هيرتز”“زيوت تويوتا” وإطارات“بي إف غوددريش” إضافة الى مجموعة“مستشفيات ومراكز مغربي” ومشروب الطاقة“ريدبل“.
وأعربت دانية عن سعادتها للمشاركة الثالثة لها في رالي دكار الذي كان حلماً لها واصبح حقيقة وسيكون فرصة جديدة لاكتشاف الكثير من تضاريس التي لانعرفها و بذلك تمنح فرصة لتحسين القيادة على شتى المناطق. كما المنافسة القوية في هذا رالي تعطي فرصة احتكاك مع أبطال عالميين و كسب المزيد من الخبرة.
وتمنت دانية أن تنهي مشاركتها في رالي دكار بالوقوف على منصة التتويج تماماً كما حدث معها في أول مشاركة لها بهذا الرالي علم ٢٠٢٢ حيث كانت أول امرأة عربية تنهي الرالي في مرتبة العشر الأوائل.
MENAFN13122023007116015312ID1107587154
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.