دانية عقيل تعلن عن مشاركتها في رالي دكار 2024

جدة – أصداف نيوز:

كشف دانية عقيل بطلة كأس العالم لراليات كروس كانتري” باها” فئة T3 عام 2021 والحائزة على المركز الثالث لبطولة هذا الموسم 2023 ذات الفئة، كشفت عن سيارتها الجديدة Taurus T3 Mx”” التي ستشارك على متنها في رالي دكار لموسم 2024 وكذلك في مؤتمر صحفي عقدته بمدينة جدة خصيصا لهذه المناسبة.

وكشفت دانية أيضاً عن فريق Wavers Sport الذي سيرافقها بهذا الرالي والذي قام بتجهيز سيارتها وسيتولى الإشراف والمساندة لها، وقدمت أيضا ملاحها الفرنسي ستيفان ديبليه الذي ساهم في حصولها على بطولة كأس العالم لراليات كروس كانتري فئة T3 عام 2021 .

وبعد عرض مرئي عن مشاركات دانية في موسم 2023 ، التي شملت بطولة كأس العالم لراليات” الباها” وبطولة السعودية تويوتا الوطنية، كشفت دانية في مؤتمرها عن استعدادتها النهائية لرالي دكار 2024 والتي ستشمل مشاركتها ايضا برالي جدة الجولة الأخيرة من بطولة السعودية لتكون تحضيراً أخيراً لها.

كما كشفت دانية في جولة مع الحضور شمال جدة عن إمكانيات سيارتها الجديدة التي تحمل شعارات الشركات الراعية لها وهي”عبد اللطيف جميل تويوتا”“، مجموعة“تمر السعودية”، شركة“هيرتز”“زيوت تويوتا” وإطارات“بي إف غوددريش” إضافة الى مجموعة“مستشفيات ومراكز مغربي” ومشروب الطاقة“ريدبل“.

وأعربت دانية عن سعادتها للمشاركة الثالثة لها في رالي دكار الذي كان حلماً لها واصبح حقيقة وسيكون فرصة جديدة لاكتشاف الكثير من تضاريس التي لانعرفها و بذلك تمنح فرصة لتحسين القيادة على شتى المناطق. كما المنافسة القوية في هذا رالي تعطي فرصة احتكاك مع أبطال عالميين و كسب المزيد من الخبرة.

وتمنت دانية أن تنهي مشاركتها في رالي دكار بالوقوف على منصة التتويج تماماً كما حدث معها في أول مشاركة لها بهذا الرالي علم ٢٠٢٢ حيث كانت أول امرأة عربية تنهي الرالي في مرتبة العشر الأوائل.