كيف يُنتَخَب أعضاء الحكومة الفدرالية السويسرية؟

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مع إعلان كل من الوزيرين يوهان شنايدر-أمّان ودوريس ليوتهارد في شهر سبتمبر 2018 عن ترك مقاعدهما الوزارية في نهاية العام، سوف تقوم الجمعية البرلمانية (التي تضم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ) بانتخاب عضويْن جديديْن في الحكومة الفدرالية المؤلفة من سبعة أعضاء.

كان بوسع جميع الكتل البرلمانية المُمَثَلة في الجمعية الفدرالية تسمية مرشحات أو مرشحين من طرفهم للمقعدين الشاغرين. مع ذلك، لم يغتنم هذه الفرصة حتى الآن سوى حزبي الوزيرين المُغادِرَين، أي الحزب الليبرالي الراديكالي والحزب الديمقراطي المسيحي. لكن لماذا؟

الإجابة هي أن الأحزاب الأخرى التي لا ينتمي إليها وزير الإقتصاد شنايدَر- آمّان أو وزيرة البيئة والنقل والاتصال دوريس لويتهارد، لن تتوفر على أي فرصة في الفوز بأحد المقعديْن الشاغريْن، بسبب تقسيم ميزان القوى في الحكومة السويسرية منذ عقود وفقا لـ "معادلة سحرية" غير مكتوبة بين الأحزاب، والمناطق الثقافية اللغوية، والتي أضيفت إليها مؤخراً مسألة الجنس أيضاً. لهذا السبب، سوف يترشح ثلاث نساء ورجل واحد فقط لهذين المنصبين يوم الاربعاء هما: فيولا أمهيرد Viola Amherd وهايدي تسغراغّين Heidi Z'graggen عن الحزب الديمقراطي المسيحي، و كارين كيلّير- سوتَّر Karin Keller-Sutter وهانس فيكي Hans Wicki عن الحزب الليبرالي الراديكالي.

المعادلة السحرية لم تكن قائمة منذ البداية

عندما تأسست سويسرا الحديثة في عام 1848، كانت الحكومة السويسرية تتألف من أعضاء في حزب واحد فقط، ولم يتم تمثيل حزب ثانٍ في الحكومة إلّا في عام 1891. كذلك استغرق الأمر 50 سنة أخرى لحصول حزبين آخرين على مقاعد بدورهم. وفي عام 1959، اتفقت الأحزاب الأربعة الكبرى في البلاد على توزيع المقاعد بينها وفقا لتوازن القوى الموجود حينها في البرلمان.

هذا الإتفاق الذي تطلق عليه عادة تسمية "المعادلة السحرية" هو جزءٌ من ديمقراطية التوافق السويسرية، التي تستند إلى قناعة مفادها بأن القرارات لا يُمكن لها أن تدوم ما لم تكن مدعومة من قبل الأقلية والأغلبية على حدٍ سواء.

هذا التقسيم للسلطة في الحكومة الفدرالية ظل بدون أي تغيير لعشرات السنين لكن "المعادلة السحرية" أصبحت موضع تساؤل في عام 2003، عندما أصبح حزب الشعب السويسري (يمين محافظ)، ومن خلال مقعده الوحيد في الحكومة، الحزب الأكبر في سويسرا (أكثر من 29% من أصوات الناخبين في انتخابات 2015). واليوم، بات هذا الحزب مُمَثلاً بمقعديْن في الحكومة الفدرالية، على حساب الحزب الديمقراطي المسيحي الذي فقد أحد مقعديْه.

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