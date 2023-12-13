مفارقة سويسرية .. الأحزاب الحاكمة أبرزُ طرفٍ في المعارضة!

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スイスに野党は存在しないのか?
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誰是瑞士政黨反對派?
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سينتخب البرلمان السويسري في منتصف شهر ديسمبر الجاري وزيرةً أو وزيرا جديدا ـ أي أحد الأعضاء الجدد في الحكومة الفدرالية. وعلى الأرجح أنه سيكون رجلاً. كما أن الحزب الذي ينتمي إليه العضو الجديد يعدّ أمرًا شبه محتوم أيضاً. وهذا لأنه منذ ما يربو على ستين عاماً متواصلة، تتألّف الحكومة من الأحزاب الأربعة الكبرى مجتمعةً. وهي تعمل معاً، بغض النظر عن الاختلافات الكبيرة في توجهات الأعضاء وآرائهم.
من جهة أخرى، فإن أربعة من كل خمسة برلمانيين وبرلمانيات في مجلس النواب (الغرفة السفلى بالبرلمان الفدرالي) ينتمون إلى حزب من الأحزاب الحاكمة. إذن، فالمعارضة بمفهومها التقليدي تعتبر محدودة الحضور للغاية في سويسرا: فأكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان حالياً، دون مقعد في الحكومة، هو حزب الخضر، الذي يحوز نسبة تأييد بالكاد تبلغ 10% من الناخبين والناخبات. لكن نسبة المعارضة الحالية هذه تعتبر كبيرة بالمقارنة التاريخية، وبالنظر إلى الأوضاع في سويسرا.
هل هي حكومة مهيمنة؟
جدير بالذكر، أن هناك أيضاً تحالفات خارج البرلمان، يمكنها حشد أنصار من المواطنين والمواطنات، للتقدم ببعض المبادرات الشعبية التي تجد طريقة للإستفتاء أمام الشعب، منها على سبيل المثال معارضو ومعارضات إجراءات الحماية من جائحة كورونا في السنوات الأخيرة.
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