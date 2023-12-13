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مفارقة سويسرية .. الأحزاب الحاكمة أبرزُ طرفٍ في المعارضة!

12/13/2023 6:12:21 AM
(MENAFN- Swissinfo) Deutsch (de) Explainer: Gibt es in der Schweiz keine politische Opposition? (الأصلي)
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  • English (en) Explainer: Is there no political opposition in Switzerland?
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  • 中文 (zh) 誰是瑞士政黨反對派?
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    سينتخب البرلمان السويسري في منتصف شهر ديسمبر الجاري وزيرةً أو وزيرا جديدا ـ أي أحد الأعضاء الجدد في الحكومة الفدرالية. وعلى الأرجح أنه سيكون رجلاً. كما أن الحزب الذي ينتمي إليه العضو الجديد يعدّ أمرًا شبه محتوم أيضاً. وهذا لأنه منذ ما يربو على ستين عاماً متواصلة، تتألّف الحكومة من الأحزاب الأربعة الكبرى مجتمعةً. وهي تعمل معاً، بغض النظر عن الاختلافات الكبيرة في توجهات الأعضاء وآرائهم.

    من جهة أخرى، فإن أربعة من كل خمسة برلمانيين وبرلمانيات في مجلس النواب (الغرفة السفلى بالبرلمان الفدرالي) ينتمون إلى حزب من الأحزاب الحاكمة. إذن، فالمعارضة بمفهومها التقليدي تعتبر محدودة الحضور للغاية في سويسرا: فأكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان حالياً، دون مقعد في الحكومة، هو حزب الخضر، الذي يحوز نسبة تأييد بالكاد تبلغ 10% من الناخبين والناخبات. لكن نسبة المعارضة الحالية هذه تعتبر كبيرة بالمقارنة التاريخية، وبالنظر إلى الأوضاع في سويسرا.

    هل هي حكومة مهيمنة؟

    جدير بالذكر، أن هناك أيضاً تحالفات خارج البرلمان، يمكنها حشد أنصار من المواطنين والمواطنات، للتقدم ببعض المبادرات الشعبية التي تجد طريقة للإستفتاء أمام الشعب، منها على سبيل المثال معارضو ومعارضات إجراءات الحماية من جائحة كورونا في السنوات الأخيرة.

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