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برلماني روسي: زيلينسكي يعاني متلازمة أفغانستان

12/13/2023 6:12:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال عضو مجلس "الدوما" الروسي ميخائيل شيرميت إن فلاديمير زيلينسكي يعاني من "متلازمة أفغانستان"، بعد إدراكه أن الولايات المتحدة ستتخلى عن أتباعها في أوكرانيا كما فعلت في أفغانستان.
وتابع شيرميت في تصريح لوكالة "نوفوستي" أن زيلينسكي المحبط والمتواطئين معه "يعانون من المتلازمة الأفغانية ويتوسلون سادتهم في الخارج للحصول على المظلة الذهبية الموعودة وإنقاذهم، بعد أن دمروا وأذلوا بلادهم. لكن سيتعين على البعض التشبث بشدة بهيكل وأجنحة الطائرة الأمريكية المقلعة، المزينة بأشرطة ونجوم العلم الأمريكي".

وأضاف أن إمداد واشنطن أوكرانيا بالأموال من أجل مشاريعها العسكرية الأسطورية، بمثابة رمي هذه الأموال في سلة المهملات.
وحول زيارة زيلينسكي إلى واشنطن، قال شيرميت: "لقد كان لقاء زيلينسكي مع بايدن أشبه بالإبلاغ عن تقرير الأداء لرئيس العمل بشأن الموقف الحرج عقب المحاولة الفاشلة والمحاسبة على المبالغ الهائلة التي منحت له سابقا".

روسيا اليوم

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