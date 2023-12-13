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مرضى سرطان يشتكون من عدم توفر أدوية في مستشفى الملك المؤسس

12/13/2023 6:12:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اشتكى مواطنون من عدم توفر بعض الأدوية التي تستخدم لعلاج مرضى السرطان في مستشفى الملك المؤسس بمحافظة إربد.
وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن العلاج الكيماوي "Docetaxel" غير متوفر في المستشفى منذ نحو 21 يوما وهو علاج ضروري لضمان مكافحة انتشار السرطان وخاصة في الكبد والجسم بشكل عام.
وأضافوا أن العلاج متوفر في مستشفيات أخرى خارج المحافظة لكن الحالة الصحية للمرضى قد تعيق تنقلهم لمسافات كبيرة وساعات انتظار طويلة من أجل الحصول على الدواء، داعين إلى توفيره بأسرع وقت.
وأشاروا إلى أن هذ الدواء ضروري في مرحلة العلاج وأن يكون موعد الجرعة في التوقيت المحدد لها لضمان مكافحة انتشار السرطان، موضحين أن الدواء يباع بسعر 650 دينارا وهو غير متوفر في كل الأماكن ويحتاج إلى أدوات مخبرية ومستشفى من أجل تحضيره وصلاحيته ليوم واحد علما بأن المريض يحتاج إلى جرعات أسبوعية منه.
ويستخدم دواء "Docetaxel" في علاج الحالات المتقدمة والمنتشرة مثل سرطان الثدي وسرطان الرئة وسرطان الخصية المنتشر وسرطان المعدة الغدي وسرطان الرأس والعنق.

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