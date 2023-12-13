لقاء موسع اليوم لكافة السفراء وممثلي الدول في فلسطين لمناقشة جرائم الاحتلال بحق الاسرى

MENAFN - Al Wakeel News)من المقرر اليوم الأربعاء، عقد لقاء موسع مع كافة السفراء وممثلي الدول في فلسطين لبحث انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال، وفق ما أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس.



وقال فارس في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" إنه سيتم خلال اللقاء أيضا دعوة السفراء وممثلي الدول كافة، لمطالبة حكوماتهم بالضغط على اسرائيل بكف يدها عن الأسرى، وتشكيل حراك دولي فعلي ضاغط لإنقاذ حياة الأسرى داخل السجون.



وشدد فارس على أن حملات الاعتقال اليومية بصورة واسعة جداً وبشكل عشوائي، هي شكل من أشكال العدوان الانتقامي بحق الشعب الفلسطيني ، داعيا إلى تضافر الجهود كافة لكبح جماح هذه الهجمة المسعورة.



وفا