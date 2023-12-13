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كتائب القسام تقصف قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية

12/13/2023 6:12:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن قصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية.


وكانت كتائب القسام أعلنت سابقا عن استهداف 7 دبابات صهيونية وناقلتي جند بقذائف "الياسين 105" وعبوات "شواظ" والعمل الفدائي في محوري شرق وشمال مدينة خانيونس.


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