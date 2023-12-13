كتائب القسام تقصف قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية

كتائب القسام تقصف قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية
التاريخ
12/13/2023 6:12:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن قصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية.
وكانت كتائب القسام أعلنت سابقا عن استهداف 7 دبابات صهيونية وناقلتي جند بقذائف "الياسين 105" وعبوات "شواظ" والعمل الفدائي في محوري شرق وشمال مدينة خانيونس.
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