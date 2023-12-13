الخارجية الفلسطينية تطالب بايدن بترجمة تصريحاته إلى أفعال

MENAFN - Al Wakeel News)رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بمواقف الرئيس الأمريكي جو بايدن إزاء حل الدولتين، مطالبة بترجمتها إلى أفعال ملزمة تنهي دوامة الحروب والعنف وتحقق السلام.وقالت الخارجية الفلسطينية في بيانها: "نرحب بالتصريحات والمواقف التي أدلى بها الرئيس بايدن بشأن حل الدولتين وانتقاداته لعقلية الانتقام من عموم الشعب الفلسطيني، وبتصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي ومواقفه التي أكد فيها على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن السلطة الوطنية الفلسطينية هي صاحبة الشرعية في حكم الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني".



وأعربت الوزارة عن ارتياحها من تلك المواقف، مطالبة بـ"ترجمتها إلى أفعال وخارطة طريق ملزمة تعيد الأمل بالسلام وتحقق حل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية بما يؤدي لإنهاء دوامة الحروب والعنف ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم".



وكان بايدن قال إن "إسرائيل بدأت تفقد الدعم في أوروبا وحول العالم بسبب هجومها ضد حركة "حماس" في غزة وعدد الضحايا المتزايد بين المدنيين"، داعيا إسرائيل إلى استخلاص الدروس من أخطاء الولايات المتحدة عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر.



وأضاف بايدن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعين عليه تغيير نهج حكومته المتشدد، واصفا الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.

