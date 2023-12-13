المعايعة: خطوات نوعية لترسيخ سيادة القانون والحاكمية الرشيدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور عبدالرحيم المعايعة، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني خطا خطوات نوعية في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ سيادة القانون والحاكمية الرشيدة.وأضاف لدى لقائه بدار مجلس النواب اليوم الأربعاء، الخبير في مؤسسة آدم سميث الدولية روبرت بلادون، بحضور رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور عمر النبر، ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، أن الأردن وعبر مؤسساته الرقابية حريص على مواكبة التطورات الإقليمية والدولية في مجال الرقابة على المال العام والمساهمة في إصلاح أنظمة الإدارة المالية العامة للدولة.وأكد المعايعة دعم مجلس النواب لجميع المؤسسات الرقابية وعلى رأسها ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد اللذان يضطلعان بجهود مميزة للحفاظ على المال العام، مشيراً الى ان المجلس لن يدخر أي جهد في إقرار التشريعات التي تسهم في تحقيق مبادئ المساءلة والشفافية والحفاظ على المال العام وسيادة القانون.وأشار الى الجهود والدور الرقابي الذي تقوم به اللجان النيابية للحفاظ على المال العام لاسيما اللجنة المالية كونها معنية بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة وتقديم التوصيات اللازمة للمجلس بهذا الشأن.كما أكد المعايعة أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتعزيز التعاون والتشاركية مع جميع المؤسسات الدولية التي لديها خبرة وفيرة في مجال الحوكمة وإصلاح القطاع العام والديمقراطية وتعزيز المؤسسات وبناء القدرات وتقييم البرامج والتصميم، مشدداً أهمية الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال الرقابة المالية.



من جهته، أشاد النبر بالدور الذي يقوم به ديوان المحاسبة، مؤكداً أهمية اتخاذ جميع الخطوات وتطوير التشريعات التي تسهم في دعم استقلالية ديوان المحاسبة والنهوض بعمله كونه الذراع الرقابي لمجلس النواب.

من جانبه، أكد الحمادين أهمية التعاون مع مجلس النواب، حيث يعد الديوان الذراع الرقابي للمجلس، مشيراً الى ان الديوان سيعمل خلال الفترة القادمة على تطوير آلية إعداد تقريره السنوي بما يضمن تعزيز المساءلة إضافة الى التركيز على بناء قدرات كوادر الديوان وتعزيز المسارات المهنية.

فيما أشار الخبير الدولي روبرت بلادون الى أهمية التعاون والشراكة مع الأردن، مؤكداً ان الحكومة البريطانية تؤمن بدور ديوان المحاسبة وتعزيز المساءلة بما يتوافق مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يسعى دوماً الى التحديث والتطوير.

وقال لقد عقدنا اجتماعات مثمرة مع ديوان المحاسبة واطلعنا على آليات عمله وعلى تجربته الناضجة والقوية، مضيفًا في الوقت نفسه "هناك بعض الجوانب التي تحتاج الى تطوير وتحسين".

وأكد استعداده لتقديم جميع اشكال الدعم والمساندة لديوان المحاسبة.