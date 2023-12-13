انفجار قوي يهز جنين وسط تعزيزات إسرائيلية جديدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال استدعت تعزيزات جديدة إلى مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، وإن دوي انفجار قوي ناجم عن عمليات الجيش الإسرائيلي سمع في الجهة الجنوبية للمخيم.
وأشار المراسل إلى تصاعد أعمدة الدخان من حارة الدمج في المخيم جراء التفجير الذي نفذه جيش الاحتلال.
وتواصل قوات الاحتلال حملتها العسكرية على مدينة ومخيم جنين لليوم الثاني على التوالي، بقصف منازل الفلسطينيين واعتقال عدد من الشبان.
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