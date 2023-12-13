Wednesday, 13 December 2023 04:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انفجار قوي يهز جنين وسط تعزيزات إسرائيلية جديدة

12/13/2023 6:11:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال استدعت تعزيزات جديدة إلى مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، وإن دوي انفجار قوي ناجم عن عمليات الجيش الإسرائيلي سمع في الجهة الجنوبية للمخيم.


وأشار المراسل إلى تصاعد أعمدة الدخان من حارة الدمج في المخيم جراء التفجير الذي نفذه جيش الاحتلال.


وتواصل قوات الاحتلال حملتها العسكرية على مدينة ومخيم جنين لليوم الثاني على التوالي، بقصف منازل الفلسطينيين واعتقال عدد من الشبان.


MENAFN13122023000208011052ID1107586669

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث