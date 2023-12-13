هل تعاني من متلازمة الأكل الليلي؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يميل الكثيرون إلى تناول الطعام ليلاً، لاسيما أمام شاشة التلفزيون أثناء مشاهدة فيلم ما، وفي بعض الحالات يكون هذا السلوك مرضياً، ويشير إلى الإصابة بما يعرف بمتلازمة الأكل الليلي "Night eating Syndrome".وقال الدكتور مارتن تويفل إن متلازمة الأكل الليلي تندرج ضمن اضطرابات الأكل، وهي تعني تناول الكثير من الطعام ليلاً، ما لا يقل عن 25% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية، وغالباً ما يتم الاستيقاظ من النوم لتناول الطعام، وذلك بمعدل لا يقل عن مرتين أسبوعياً على مدار 3 شهور.



عوامل نفسية

وأوضح مدير عيادة الطب النفسي الجسدي والعلاج النفسي في مستشفى LVR الجامعي في إيسن بألمانيا أن متلازمة الأكل الليلي غالباً ما ترتبط بعوامل نفسية مثل التوتر النفسي واضطراب القلق والاكتئاب، حيث يجد الشخص المصاب بهذه المتلازمة راحة نفسية في تناول الطعام ليلاً، ولكنه يعاني في الوقت ذاته من مشاعر الندم والذنب بسبب سلوكه.



اختلال هرموني

ومن جانبها، أوضحت البروفيسورة آنيا هيلبرت أن المصاب بمتلازمة الأكل الليلي غالباً ما يعاني من اختلال إيقاع النوم/الاستيقاظ، كما أنه يعاني من اختلال في هرمون النوم "الميلاتونين" وهرمون الشبع "اللبتين".



وأضافت أستاذة الطب السلوكي في المستشفى الجامعي في لايبزيغ بألمانيا أن المصاب بمتلازمة الأكل الليلي غالباً ما يعاني من السِمنة، التي ترفع بدورها خطر الإصابة بداء السكري وارتفاع ضغط الدم، وما يترتب عليهما من أزمات قلبية وسكتات دماغية.



علاج نفسي

وأشارت هيلبرت إلى أنه يمكن علاج متلازمة الأكل الليلي من خلال العلاج النفسي مثل العلاج السلوكي المعرفي، حيث يتعرف المريض خلال هذا العلاج على الأسباب، التي تدفعه لتناول الطعام بكثرة ليلاً، والعمل على تغيير سلوكه لمواجهة هذا الاضطراب.



بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضاً اللجوء إلى العلاج بالضوء، والذي يساعد على ضبط إيقاع النوم/ الاستيقاظ.

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