محافظ عجلون: غرف الطوارئ جاهزة للتعامل مع الظروف الجوية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة عجلون، عن جاهزية غرف الطوارئ للتعامل مع تطورات الحالة الجوية لإدامة حركة السير وتقديم الخدمات للمواطنين.
وقال محافظ عجلون رئيس اللجنة الدكتور قبلان الشريف، إنه جرى عقد اجتماعات مع ممثلي الدوائر المعنية من اجل التأكيد على جاهزية الآليات والكوادر وتنفيذ خطط الطوارئ والعمل بروح الفريق لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية.
ودعا الشريف المواطنين للابتعاد عن مجاري الاودية وأماكن تشكل السيول أو المناطق المنخفضة حفاظا على سلامتهم.
MENAFN13122023000208011052ID1107586666
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.