محافظ عجلون: غرف الطوارئ جاهزة للتعامل مع الظروف الجوية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة عجلون، عن جاهزية غرف الطوارئ للتعامل مع تطورات الحالة الجوية لإدامة حركة السير وتقديم الخدمات للمواطنين.



وقال محافظ عجلون رئيس اللجنة الدكتور قبلان الشريف، إنه جرى عقد اجتماعات مع ممثلي الدوائر المعنية من اجل التأكيد على جاهزية الآليات والكوادر وتنفيذ خطط الطوارئ والعمل بروح الفريق لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية.



ودعا الشريف المواطنين للابتعاد عن مجاري الاودية وأماكن تشكل السيول أو المناطق المنخفضة حفاظا على سلامتهم.