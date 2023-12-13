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مسؤولون وسياسيون إسرائيليون يهاجمون نتنياهو لانتقاده اتفاقات أوسلو

12/13/2023 6:11:48 AM
(MENAFN- Amman Net) هاجم مسؤولون إسرائيليون وسياسيون تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الأخيرة، بشأن "اتفاقات اوسلو"، في نقاش لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، والتي قال فيها إن "عدد القتلى في 7 تشرين الأول جراء عملية عملية حركة حماس هو نفس عدد ضحايا كارثة اتفاقات أوسلو، والتي اعتبرها بأنها الخطأ الأساسي، زاعما أنها أحضرت العامل المناهض للصهيونية والمعادي لليهود إلى هنا".
وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن "إسرائيل في حالة حرب. ومن المستحيل فهم مستوى الانفصال والسخرية لنتنياهو الذي يدير حملة سياسية شرسة في مثل هذا الوقت، هدفها كله هو إزالة المسؤولية عنه وإلقاء اللوم على الآخرين. إسرائيل تستحق قيادة مختلفة"، بحسب موقع "واللا" العبري.
وكتب على حسابه في X (تويتر سابقًا) أن هذه "حملة سياسية شريرة".
بدوره، رد حاييم رامون الذي شغل منصب وزير في حكومة إسحاق رابين أيام "اتفاقات أوسلو" على تصريحات نتنياهو، وقال "أنا أفهم نتنياهو، فقد عمل على تعزيز قوة حماس على حساب إضعاف السلطة الفلسطينية، لتعزيز حالة الانقسام الفلسطيني ومنع إقامة دولة فلسطينية، حتى قبل 7 أكتوبر، جعل سكان مستوطنات غلاف غزة رهائن وضحى بهم على مذبح إضعاف السلطة الفلسطينية، حتى لا تكون هناك عملية سياسية. هذا كل ما قاله وهذه نهاية الأمر. وهو يتحمل المسؤولية المباشرة والمركزية لما جرى في 7 تشرين الأول الماضي، وهو ليس وحده".
وأضاف "إذا كان على حق فهو مسؤول ليس فقط عما حدث مع حماس، بل أيضا عن قضية أوسلو. لكن من الواضح أن المقارنة لا أساس لها من الأساس".
من جهتها، قالت الكاتبة والمحللة السياسية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، سيما كيدمون إن "الأمر أصبح الآن مرئي وعلني: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منغمس في حملة تسمح له بالاستمرار في منصبه. وتتويجا للحملة تم تسجيله في جلسة استماع في لجنة الخارجية والأمن، حيث أخرج فيها آلة حاسبة مجازية ليقدم البيان الذي لا يمكن تصوره، والذي جاء على أساسه أن "عدد ضحايا اتفاقات أوسلو هو نفس عدد ضحايا 7 أكتوبر"، أي حوالي 1200 شخص، لكن لفترة أطول". ولا توجد وسيلة ولا حيلة لن يلجأ إليها من أجل صرف النار عنه وعن إخفاقاته، ولنفخ الريح في أشرعة الحملة السياسية التي تنقل اللوم كله إلى أوسلو وخطة فك الانفصال عن غزة عام 2005، كجزء من الحملة الانتخابية التي يديرها بالفعل. وسوف نسمع هذه المقارنة كثيرًا في المستقبل القريب من فمه".
وأضافت "كانت الدلائل على أن نتنياهو يدير حملة انتخابية موجودة منذ البداية تقريبًا. وبدأ الأمر بتلك التغريدة في منتصف الليل، التي اتهم فيها رئيس شعبة الاستخبارات (أمان) ورئيس الشاباك بالتقصير. وتم تحديد الهدف: حرب ذات فشل عسكري تسمح له بإلقاء اللوم على الجيش. وحتى الاعتذار الذي جاء في صباح اليوم التالي فشل في تغيير اتجاه السهم الذي أطلق. لقد تم زرع البذرة بالفعل. وتم تحميل آلة السم مرة أخرى للجيش، والاحتياط، والاحتجاجات".
وتابعت "منذ ذلك الحين، ظهرت بعض العلامات التي أكملت الصورة: ليس فقط أن نتنياهو لم يعلن قط مسؤوليته عن الفشل الأفظع الذي حدث هنا منذ قيام إسرائيل، كما أنه لا ينوي القيام بذلك، بل أنه أيضًا يجهز نفسه لأي سيناريو قد يأتي. فهو أولاً يقوم بتحصين كتلته الحزبية بأغلبية الـ64 صوتا التي سيحتاجها في كل الأحوال. ولهذا السبب أيضاً تخلى عن دخول يائير لابيد إلى حكومة الحرب، كشرط للمطالبة بإقالة إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من الحكومة".
وأشارت كيدمون إلى أن "أهداف نتنياهو تتعارض تماما مع أهداف إسرائيل، والنصر بالنسبة له يختلف تماما عن الطريقة التي ينظر الإسرائيليون إليها. عودة المختطفين؟ تدمير حماس؟ حرب قصيرة؟ وبالنسبة لنتنياهو، لن يكون النصر إلا إذا تمكن من الحفاظ على حكمه. ولذلك فإن المسؤولية لن تنتهي بانتهاء المعارك. وإنما بإزالة التهديد الأكبر لإسرائيل: استمرار حكم نتنياهو".

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