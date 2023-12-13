مسؤولون وسياسيون إسرائيليون يهاجمون نتنياهو لانتقاده اتفاقات أوسلو

(MENAFN
- Amman Net) هاجم مسؤولون إسرائيليون وسياسيون تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الأخيرة، بشأن "اتفاقات اوسلو"، في نقاش لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، والتي قال فيها إن "عدد القتلى في 7 تشرين الأول جراء عملية عملية حركة حماس هو نفس عدد ضحايا كارثة اتفاقات أوسلو، والتي اعتبرها بأنها الخطأ الأساسي، زاعما أنها أحضرت العامل المناهض للصهيونية والمعادي لليهود إلى هنا".
وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن "إسرائيل في حالة حرب. ومن المستحيل فهم مستوى الانفصال والسخرية لنتنياهو الذي يدير حملة سياسية شرسة في مثل هذا الوقت، هدفها كله هو إزالة المسؤولية عنه وإلقاء اللوم على الآخرين. إسرائيل تستحق قيادة مختلفة"، بحسب موقع "واللا" العبري.
وكتب على حسابه في X (تويتر سابقًا) أن هذه "حملة سياسية شريرة".
بدوره، رد حاييم رامون الذي شغل منصب وزير في حكومة إسحاق رابين أيام "اتفاقات أوسلو" على تصريحات نتنياهو، وقال "أنا أفهم نتنياهو، فقد عمل على تعزيز قوة حماس على حساب إضعاف السلطة الفلسطينية، لتعزيز حالة الانقسام الفلسطيني ومنع إقامة دولة فلسطينية، حتى قبل 7 أكتوبر، جعل سكان مستوطنات غلاف غزة رهائن وضحى بهم على مذبح إضعاف السلطة الفلسطينية، حتى لا تكون هناك عملية سياسية. هذا كل ما قاله وهذه نهاية الأمر. وهو يتحمل المسؤولية المباشرة والمركزية لما جرى في 7 تشرين الأول الماضي، وهو ليس وحده".
وأضاف "إذا كان على حق فهو مسؤول ليس فقط عما حدث مع حماس، بل أيضا عن قضية أوسلو. لكن من الواضح أن المقارنة لا أساس لها من الأساس".
من جهتها، قالت الكاتبة والمحللة السياسية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، سيما كيدمون إن "الأمر أصبح الآن مرئي وعلني: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منغمس في حملة تسمح له بالاستمرار في منصبه. وتتويجا للحملة تم تسجيله في جلسة استماع في لجنة الخارجية والأمن، حيث أخرج فيها آلة حاسبة مجازية ليقدم البيان الذي لا يمكن تصوره، والذي جاء على أساسه أن "عدد ضحايا اتفاقات أوسلو هو نفس عدد ضحايا 7 أكتوبر"، أي حوالي 1200 شخص، لكن لفترة أطول". ولا توجد وسيلة ولا حيلة لن يلجأ إليها من أجل صرف النار عنه وعن إخفاقاته، ولنفخ الريح في أشرعة الحملة السياسية التي تنقل اللوم كله إلى أوسلو وخطة فك الانفصال عن غزة عام 2005، كجزء من الحملة الانتخابية التي يديرها بالفعل. وسوف نسمع هذه المقارنة كثيرًا في المستقبل القريب من فمه".
وأضافت "كانت الدلائل على أن نتنياهو يدير حملة انتخابية موجودة منذ البداية تقريبًا. وبدأ الأمر بتلك التغريدة في منتصف الليل، التي اتهم فيها رئيس شعبة الاستخبارات (أمان) ورئيس الشاباك بالتقصير. وتم تحديد الهدف: حرب ذات فشل عسكري تسمح له بإلقاء اللوم على الجيش. وحتى الاعتذار الذي جاء في صباح اليوم التالي فشل في تغيير اتجاه السهم الذي أطلق. لقد تم زرع البذرة بالفعل. وتم تحميل آلة السم مرة أخرى للجيش، والاحتياط، والاحتجاجات".
وتابعت "منذ ذلك الحين، ظهرت بعض العلامات التي أكملت الصورة: ليس فقط أن نتنياهو لم يعلن قط مسؤوليته عن الفشل الأفظع الذي حدث هنا منذ قيام إسرائيل، كما أنه لا ينوي القيام بذلك، بل أنه أيضًا يجهز نفسه لأي سيناريو قد يأتي. فهو أولاً يقوم بتحصين كتلته الحزبية بأغلبية الـ64 صوتا التي سيحتاجها في كل الأحوال. ولهذا السبب أيضاً تخلى عن دخول يائير لابيد إلى حكومة الحرب، كشرط للمطالبة بإقالة إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من الحكومة".
وأشارت كيدمون إلى أن "أهداف نتنياهو تتعارض تماما مع أهداف إسرائيل، والنصر بالنسبة له يختلف تماما عن الطريقة التي ينظر الإسرائيليون إليها. عودة المختطفين؟ تدمير حماس؟ حرب قصيرة؟ وبالنسبة لنتنياهو، لن يكون النصر إلا إذا تمكن من الحفاظ على حكمه. ولذلك فإن المسؤولية لن تنتهي بانتهاء المعارك. وإنما بإزالة التهديد الأكبر لإسرائيل: استمرار حكم نتنياهو".
MENAFN13122023000209011053ID1107586665
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.