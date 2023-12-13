الإحصاء: مؤشر غلاء المعيشة يسجل ارتفاعا قياسيا في قطاع غزة جراء استمرار العدوان

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين خلال شهر تشرين ثاني 2023 ارتفاعاً حاداً نسبته 3.50% نتيجة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر الثاني على التوالي مقارنة مع شهر تشرين أول 2023، بواقع 18.35% في قطاع غزة.

فيما استقرت الأسعار في القدس بنسبة 0.02%، في حين تراجعت الأسعار في الضفة الغربية بمقدار 0.90% خلال شهر تشرين ثاني 2023.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في تقرير صادر عنه اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الأسعار في فلسطين نتج عن ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 26.29%، وأسعار البيض بنسبة 26.20%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 8.41%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 7.31%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 2.48%، وأسعار اللحوم بنسبة 1.95%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 9.54%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 8.02%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 6.51%.

وكان لارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية الأثر الأهم في ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة لفلسطين، إذا ارتفعت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ البطاطا 6 شيقل/كغم، والبيض 26 شيقلا/2كغم، وطحين أبيض حيفا زيرو 184 شيقلا/60كغم، وزيت الزيتون 32 شيقلا/كغم، والدجاج 16 شيقلا/كغم، ولحم عجل طازج 55 شيقلا/كغم. في المقابل انخفضت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ البرتقال والليمون والموز 4 شواقل/كغم لكل منها، والافوكادو 9 شواقل/كغم، وبندورة عناقيد حبة كبيرة وفليفلة خضراء حلوة 7 شواقل/كغم لكل منهما، والسبانخ 8 شواقل/كغم، والزهرة والبصل الجاف 5 شواقل/كغم لكل منهما.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تشرين ثاني 2023 مع شهر تشرين ثاني 2022، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 11.36% (بواقع 36.39% في قطاع غزة، وبنسبة 4.89% في القدس، وبنسبة 4.78% في الضفة الغربية.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية:

تراكم الارتفاع الحاد في مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة نتيجة لاستمرار العدوان الإسرائيلي للشهر الثاني على التوالي ليسجل ارتفاعاً حاداً نسبته 33% بواقع 12% خلال الشهر الأول من العدوان، وبواقع 18% خلال الشهر الثاني من العدوان:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً حاداً نسبته 18.35% خلال شهر تشرين ثاني 2023 مقارنة مع شهر تشرين أول 2023، حيث شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعاً حاداً بسبب استمرار العدوان على قطاع غزة حيث ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 431.51%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 133.63%، وأسعار "الديزل" بنسبة 101.71% وذلك بسبب شح الكميات المتوفرة في قطاع غزة، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 128.84%، وأسعار البيض بنسبة 84.41%، وأسعار البطاطا بنسبة 69.40%، وأسعار ملح الطعام 66.67%، وأسعار الخضروات المعلبة بنسبة 36.19%، وأسعار المعكرونة والشعرية والمفتول ومنتجات المعكرونة المماثلة بنسبة 29.98%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 27.17%، وأسعار البقوليات بنسبة 21.69%، وأسعار القهوة 20.62%، وأسعار الأدوية بنسبة 16.49%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 16.33%، وأغذية الأطفال بنسبة 14.51%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 12.85%، وأسعار اللحوم بنسبة 13.32%، وأسعار الرعاية الشخصية 6.47%، وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 2.24%.

كما انخفضت القوة الشرائية للمواطنين في قطاع غزة بنسبة 25% خلال شهرين من العدوان الإسرائيلي على القطاع بواقع 11% خلال الشهر الأول من العدوان، وبواقع 16% خلال الشهر الثاني من العدوان.

وعلى الرغم من استمرار ارتفاع أسعار سلع رئيسية في أسواق قطاع غزة، إلا أن هناك العديد من السلع التي قد اختفت من أسواق غزة كالحليب ومنتجاته، وأصناف عديدة من الفواكه والخضروات الطازجة، والمياه المعدنية، والمشروبات الغازية والعصائر، وغيرها الكثير، إضافة إلى شح توفر سلع أخرى كالطحين، والمعلبات، والزيوت، وملح الطعام، والسكر، والأرز، والبقوليات، والبيض، والدجاج، واللحوم، والأدوية، وأغذية الأطفال ومستلزماتهم الصحية من حفاظات ومحارم معطرة، ومستلزمات الرعاية الصحية للأفراد من صابون لليدين والجسم، والمعقمات والمحارم بمختلف أنواعها، والفوط الصحية للسيدات، والوقود والغاز، وغيرها الكثير.

وبحسب تقرير "الإحصاء"، ارتفعت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لتبلغ بالمتوسط؛ اسطوانة غاز 380 شيقلا/اسطوانة 12كغم، والبنزين "95" ليبلغ 36.25 شيقل/لتر، والديزل 30 شيقلا/لتر، وسجائر مارلبورو مصري 55 شيقلا/علبة 20 سيجارة، وسجائر أل ام مصري 45 شيقلا/علبة 20 سيجارة، والبيض 31 شيقلا/2كغم، والبطاطا 6 شواقل/كغم، وفاصولياء بيضاء مطبوخة بيونير معلبة 5 شواقل/علبة 570غم، ورب البندورة بيونير 6 شواقل/علبة 560غم، والدجاج 21 شيقلا/كغم، والعدس المجروش 9 شواقل/كغم، والحمص الجاف وفول حب كبير الحجم 6 شواقل/كغم، وزيت دوار الشمس 27 شيقلا/3لتر، وزيت الذرة 38 شيقلا /3لتر، وطحين السلام 106 شواقل/25كغم، ولحم عجل طازج 50 شيقلا/كغم، وملح الطعام 2.5 شيقل/كغم، وخميرة الخبيز 8 شواقل/450غم، والقهوة 70 شيقلا/كغم، وحليب الاطفال 39 شيقلا/400غم، والمعكرونة 3 شواقل/350غم، ولحم غنم مع عظم طازج 60 شيقلا/كغم، وحفاظات الأطفال سليب بيبي 20 شيقلا/44 قطعة.

وأشار "الإحصاء" إلى وجود تشوه كبير في اقتصاد قطاع غزة وخاصة فيما يتعلق بأسعار السلع، حيث أصبحت هناك سلع تباع كسوق سوداء كالطحين، والخبز، والوقود والغاز، والأدوية، ومستلزمات صحية للأطفال والأفراد وغيرها الكثير ويعود ذلك لشح هذه السلع، وانخفاض سلاسل التوريد، ونقص المساعدات المقدمة وعدم كفايتها لسد احتياجات الأفراد في القطاع وعدم عدالة توزيعها، إضافة إلى جشع بعض التجار.

ارتفاع طفيف في مؤشر غلاء المعيشة في القدس:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.02% خلال شهر تشرين ثاني 2023 مقارنة مع شهر تشرين أول 2023، نتيجة لارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 12.47%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 3.10%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 3.84%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 3.38%.

وسجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس لتبلغ بالمتوسط؛ البطاطا والباذنجان العجمي 8 شواقل/كغم لكل منهما، وبندورة عناقيد حبة كبيرة 11 شيقلا/كغم، والكوسا 14 شيقلا/كغم، والفلفل الحار 13 شيقلا/كغم. في المقابل انخفضت أسعار السلع التالية لتبلغ بالمتوسط؛ البرتقال والموز 5 شواقل/كغم لكل منهما، والافوكادو 6 شواقل/كغم، والدجاج 23 شيقلا/كغم.

انخفاض مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية:

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.90% خلال شهر تشرين ثاني 2023 مقارنة مع شهر تشرين أول 2023، ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 13.13%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 10.14%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 6.61%، وأسعار البيض بمقدار 3.99%، على الرغم من ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 6.40%، وأسعار بدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 4.78%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.06%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 1.35%.

وانخفضت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية لتبلغ بالمتوسط؛ بندورة عناقيد حبة كبيرة والفلفل الحار 7 شواقل/كغم لكل منهما، والكوسا 9 شواقل/كغم، والبرتقال والموز 4 شواقل/كغم لكل منهما، والافوكادو 10 شواقل/كغم، والدجاج 13 شيقلا/كغم، والبيض 22 شيقلا/2كغم.

في المقابل ارتفعت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ البطاطا 6 شواقل/كغم، السكر 43 شيقلا/10 كغم، زيت الزيتون 33 شيقلا/كغم، طحين ابيض حيفا 193 شيقلا/60 كغم.



