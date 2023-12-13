الإحصاء: مؤشر غلاء المعيشة يسجل ارتفاعا قياسيا في قطاع غزة جراء استمرار العدوان

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- Palestine News Network )
رام الله/PNN-سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين خلال شهر تشرين ثاني 2023 ارتفاعاً حاداً نسبته 3.50% نتيجة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر الثاني على التوالي مقارنة مع شهر تشرين أول 2023، بواقع 18.35% في قطاع غزة.
فيما استقرت الأسعار في القدس بنسبة 0.02%، في حين تراجعت الأسعار في الضفة الغربية بمقدار 0.90% خلال شهر تشرين ثاني 2023.
وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في تقرير صادر عنه اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الأسعار في فلسطين نتج عن ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 26.29%، وأسعار البيض بنسبة 26.20%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 8.41%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 7.31%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 2.48%، وأسعار اللحوم بنسبة 1.95%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 9.54%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 8.02%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 6.51%.
وكان لارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية الأثر الأهم في ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة لفلسطين، إذا ارتفعت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ البطاطا 6 شيقل/كغم، والبيض 26 شيقلا/2كغم، وطحين أبيض حيفا زيرو 184 شيقلا/60كغم، وزيت الزيتون 32 شيقلا/كغم، والدجاج 16 شيقلا/كغم، ولحم عجل طازج 55 شيقلا/كغم. في المقابل انخفضت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ البرتقال والليمون والموز 4 شواقل/كغم لكل منها، والافوكادو 9 شواقل/كغم، وبندورة عناقيد حبة كبيرة وفليفلة خضراء حلوة 7 شواقل/كغم لكل منهما، والسبانخ 8 شواقل/كغم، والزهرة والبصل الجاف 5 شواقل/كغم لكل منهما.
وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تشرين ثاني 2023 مع شهر تشرين ثاني 2022، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 11.36% (بواقع 36.39% في قطاع غزة، وبنسبة 4.89% في القدس، وبنسبة 4.78% في الضفة الغربية.
الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية:
تراكم الارتفاع الحاد في مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة نتيجة لاستمرار العدوان الإسرائيلي للشهر الثاني على التوالي ليسجل ارتفاعاً حاداً نسبته 33% بواقع 12% خلال الشهر الأول من العدوان، وبواقع 18% خلال الشهر الثاني من العدوان:
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً حاداً نسبته 18.35% خلال شهر تشرين ثاني 2023 مقارنة مع شهر تشرين أول 2023، حيث شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعاً حاداً بسبب استمرار العدوان على قطاع غزة حيث ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 431.51%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 133.63%، وأسعار "الديزل" بنسبة 101.71% وذلك بسبب شح الكميات المتوفرة في قطاع غزة، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 128.84%، وأسعار البيض بنسبة 84.41%، وأسعار البطاطا بنسبة 69.40%، وأسعار ملح الطعام 66.67%، وأسعار الخضروات المعلبة بنسبة 36.19%، وأسعار المعكرونة والشعرية والمفتول ومنتجات المعكرونة المماثلة بنسبة 29.98%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 27.17%، وأسعار البقوليات بنسبة 21.69%، وأسعار القهوة 20.62%، وأسعار الأدوية بنسبة 16.49%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 16.33%، وأغذية الأطفال بنسبة 14.51%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 12.85%، وأسعار اللحوم بنسبة 13.32%، وأسعار الرعاية الشخصية 6.47%، وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 2.24%.
كما انخفضت القوة الشرائية للمواطنين في قطاع غزة بنسبة 25% خلال شهرين من العدوان الإسرائيلي على القطاع بواقع 11% خلال الشهر الأول من العدوان، وبواقع 16% خلال الشهر الثاني من العدوان.
وعلى الرغم من استمرار ارتفاع أسعار سلع رئيسية في أسواق قطاع غزة، إلا أن هناك العديد من السلع التي قد اختفت من أسواق غزة كالحليب ومنتجاته، وأصناف عديدة من الفواكه والخضروات الطازجة، والمياه المعدنية، والمشروبات الغازية والعصائر، وغيرها الكثير، إضافة إلى شح توفر سلع أخرى كالطحين، والمعلبات، والزيوت، وملح الطعام، والسكر، والأرز، والبقوليات، والبيض، والدجاج، واللحوم، والأدوية، وأغذية الأطفال ومستلزماتهم الصحية من حفاظات ومحارم معطرة، ومستلزمات الرعاية الصحية للأفراد من صابون لليدين والجسم، والمعقمات والمحارم بمختلف أنواعها، والفوط الصحية للسيدات، والوقود والغاز، وغيرها الكثير.
وبحسب تقرير "الإحصاء"، ارتفعت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لتبلغ بالمتوسط؛ اسطوانة غاز 380 شيقلا/اسطوانة 12كغم، والبنزين "95" ليبلغ 36.25 شيقل/لتر، والديزل 30 شيقلا/لتر، وسجائر مارلبورو مصري 55 شيقلا/علبة 20 سيجارة، وسجائر أل ام مصري 45 شيقلا/علبة 20 سيجارة، والبيض 31 شيقلا/2كغم، والبطاطا 6 شواقل/كغم، وفاصولياء بيضاء مطبوخة بيونير معلبة 5 شواقل/علبة 570غم، ورب البندورة بيونير 6 شواقل/علبة 560غم، والدجاج 21 شيقلا/كغم، والعدس المجروش 9 شواقل/كغم، والحمص الجاف وفول حب كبير الحجم 6 شواقل/كغم، وزيت دوار الشمس 27 شيقلا/3لتر، وزيت الذرة 38 شيقلا /3لتر، وطحين السلام 106 شواقل/25كغم، ولحم عجل طازج 50 شيقلا/كغم، وملح الطعام 2.5 شيقل/كغم، وخميرة الخبيز 8 شواقل/450غم، والقهوة 70 شيقلا/كغم، وحليب الاطفال 39 شيقلا/400غم، والمعكرونة 3 شواقل/350غم، ولحم غنم مع عظم طازج 60 شيقلا/كغم، وحفاظات الأطفال سليب بيبي 20 شيقلا/44 قطعة.
وأشار "الإحصاء" إلى وجود تشوه كبير في اقتصاد قطاع غزة وخاصة فيما يتعلق بأسعار السلع، حيث أصبحت هناك سلع تباع كسوق سوداء كالطحين، والخبز، والوقود والغاز، والأدوية، ومستلزمات صحية للأطفال والأفراد وغيرها الكثير ويعود ذلك لشح هذه السلع، وانخفاض سلاسل التوريد، ونقص المساعدات المقدمة وعدم كفايتها لسد احتياجات الأفراد في القطاع وعدم عدالة توزيعها، إضافة إلى جشع بعض التجار.
ارتفاع طفيف في مؤشر غلاء المعيشة في القدس:
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.02% خلال شهر تشرين ثاني 2023 مقارنة مع شهر تشرين أول 2023، نتيجة لارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 12.47%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 3.10%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 3.84%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 3.38%.
وسجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس لتبلغ بالمتوسط؛ البطاطا والباذنجان العجمي 8 شواقل/كغم لكل منهما، وبندورة عناقيد حبة كبيرة 11 شيقلا/كغم، والكوسا 14 شيقلا/كغم، والفلفل الحار 13 شيقلا/كغم. في المقابل انخفضت أسعار السلع التالية لتبلغ بالمتوسط؛ البرتقال والموز 5 شواقل/كغم لكل منهما، والافوكادو 6 شواقل/كغم، والدجاج 23 شيقلا/كغم.
انخفاض مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية:
وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.90% خلال شهر تشرين ثاني 2023 مقارنة مع شهر تشرين أول 2023، ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 13.13%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 10.14%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 6.61%، وأسعار البيض بمقدار 3.99%، على الرغم من ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 6.40%، وأسعار بدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 4.78%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.06%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 1.35%.
وانخفضت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية لتبلغ بالمتوسط؛ بندورة عناقيد حبة كبيرة والفلفل الحار 7 شواقل/كغم لكل منهما، والكوسا 9 شواقل/كغم، والبرتقال والموز 4 شواقل/كغم لكل منهما، والافوكادو 10 شواقل/كغم، والدجاج 13 شيقلا/كغم، والبيض 22 شيقلا/2كغم.
في المقابل ارتفعت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ البطاطا 6 شواقل/كغم، السكر 43 شيقلا/10 كغم، زيت الزيتون 33 شيقلا/كغم، طحين ابيض حيفا 193 شيقلا/60 كغم.
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