دولة فلسطين تقيم حدثاً جانبياً رفيع المستوى في مجلس حقوق الإنسان في جنيف

MENAFN - Palestine News Network ) جنيف/PNN- أقامت البعثة المراقبة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية في جنيف، حدثاً جانبياً رفيع المستوى في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك على هامش فعاليات إحياء الذكرى الخامس والسبعون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بحضور العديد من الدول من كافة المجموعات الاقليمية.

وشارك في الحدث عدد من الوزراء الذين قدموا مداخلات أكدت خطورة العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وانعكاساتها على الأمن والسلم الدوليين، ونجاعة منظومة العمل متعدد الأطراف، وعلى رأسهم رئيس اللجنة الوزارية العربية الاسلامية، وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، وأعضاء من اللجنة بما فيهم وزراء خارجية اندونيسيا، والبحرين، وتونس، وليبيا، وايران.

وقدم وزير الخارجية رياض المالكي، إحاطة حول العدوان الاسرائيلي الهمجي المتواصل واسع النطاق على الشعب الفلسطيني في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدا قطاع غزة.

واوضح المالكي في معرض إحاطته، أنه بينما يحيي العالم الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يعيش الشعب الفلسطيني ويلات الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بحقه في قطاع غزة، وتنتهك كافة حقوقه الأساسية وعلى رأسها حقه في الحياة. وأشار الوزير المالكي الى أن الشعب الفلسطيني حرم على مدار الخمسة وسبعين عاماً الأخيرة، من ممارسة حقوقه الأساسية التي ينص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقيات حقوق الانسان، وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وأكد المالكي أن الوضع الحالي في قطاع غزة مروع للغاية، حيث تقوم اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باستهداف المدنيين الفلسطينيين، الأطفال منهم والنساء، بالأسلحة الفتاكة، وتدمر المباني السكنية والبنى التحتية وتستهدف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، ويدمر القطاع الصحي بشكل ممنهج، حيث أصبح في حالة يُرثى لها. وبينما يحصل ذلك، يقف المجتمع الدولي متفرجاً، مؤكداً في ذات الوقت ان ذلك لا يشكل خذلانا للشعب الفلسطيني المظلوم فقط، بل خذلان للإنسانية جمعاء.

كما أشار الوزير المالكي أن إسرائيل، كما هو الحال مع جميع عمليات الإبادة الجماعية، تستهدف أسس الحياة الفلسطينية من تراث وحضارة وتاريخ، حيث تقع جميعها في مرمى نيران الاحتلال الإسرائيلي الذي يتعمد تدمير كل ما هو فلسطيني. واستهجن المالكي موقف المجتمع الدولي الذي يقف موقف المتفرج على جرائم الاحتلال الاسرائيلي، ما سمح لها بالتمادي في عدوانها الهمجي واسع النطاق والقتل الجماعي غير المسبوق لأبناء شعبنا. وأشار الى أن هذه المواقف المتخاذلة سمحت لإسرائيل، بتدمير كل الأسس التي يقوم عليها القانون الإنساني الدولي وإعادة تعريف عتبة الإنسانية، الأمر الذي سيدفع العالم إلى حقبة جديدة من الهمجية الجامحة، مؤكدا في الوقت ذاته أن مواصلة البعض تطبيق المعايير المزدوجة والصمت على الجرائم التي ترتكب في فلسطين لن تطال الشعب الفلسطيني فقط او تتوقف عنده، ولكنها تعرض أمن العالم بأسره للخطر.

وأكد المالكي للدول المشاركة، أن ما يحدث في غزة وصمة عار سوداء على ضمير الإنسانية، وأشار الى أنه بدلاً من أن يثور المجتمع الدولي على هذه الوحشية، يتم تطبيع إجرام اسرائيل وتبريره تحت مسمى الدفاع عن النفس، مشيراً الى أنها حجة مفلسة أخلاقيا وقانونيا، وكل من يستخدم هذه الحجة يساهم في تطبيع الإبادة الجماعية ويمكن إسرائيل من الاستمرار بمشروعها الاستعماري واضطهادها للشعب الفلسطيني.

وطالب المالكي المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته، والقيام بأقل ما هو مطلوب وممارسة الضغط لوقف إطلاق النار وبشكل فوري، وتوفير حماية للشعب الفلسطيني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة دون تأخير أو تلكؤ.

ولقي الحدث الجانبي تفاعلاً كبيراً، حيث أعربت العديد من الدول المشاركة عن دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وإدانتها لجرائم الاحتلال الاسرائيلي بحقه والمناداة بمحاسبتها على جرائمها.