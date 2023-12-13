رئيسة المفوضية الأوروبية تؤيّد فرض عقوبات على المستوطنين في الضفة

MENAFN - Palestine News Network ) ستراسبورغ/PNN- قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الأربعاء، إنها تؤيد فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

ونددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، بتصاعد أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون، واعتبرتها تهديدا لاستقرار المنطقة.

وأضافت: "يتسبب تصاعد أعمال العنف الذي يمارسه المتطرفون من المستوطنين معاناة هائلة للفلسطينيين. إن ذلك يعرّض احتمالات سلام دائم للخطر ويمكن أن تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي. لهذا السبب أنا أؤيد فرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في الهجمات في الضفة الغربية".