رئيسة المفوضية الأوروبية تؤيّد فرض عقوبات على المستوطنين في الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network )
ستراسبورغ/PNN- قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الأربعاء، إنها تؤيد فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.
ونددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، بتصاعد أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون، واعتبرتها تهديدا لاستقرار المنطقة.
وأضافت: "يتسبب تصاعد أعمال العنف الذي يمارسه المتطرفون من المستوطنين معاناة هائلة للفلسطينيين. إن ذلك يعرّض احتمالات سلام دائم للخطر ويمكن أن تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي. لهذا السبب أنا أؤيد فرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في الهجمات في الضفة الغربية".
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