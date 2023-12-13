كنز رباني.. فوائد البصل الأخضر

MENAFN - Khaberni) خبرني - إن إضافة البصل الأخضر إلى النظام الغذائي يساعد على زيادة نشاط الدماغ، أن البصل الأخضر في متناول الجميع، وهذا البصل يتفوق في مكوناته على البصل اليابس، ويعتبر البصل الأخضر أحد المصادر المهمة للبوتاسيوم، حيث تحتوي 100 غرام منه على 200 بالمئة من الكمية اليومية اللازمة للجسم ، والبوتاسيوم له تأثير خفيف مدر للبول

وعند تناوله بانتظام يساعد على إخراج السوائل الزائدة من الجسم وإزالة الوذمة. كما أن البوتاسيوم يساهم في نقل النبضات العصبية والأكسجين إلى الدماغ ، وهذا يعني أن تناول البصل الأخضر مفيد في حالة الإجهاد الفكري لأنه يزيد من نشاط الدماغ

وقد ظهر مؤخراً ان البصل الأخضر مفيد للنساء الحوامل لأنه يحتوي على نسبة جيدة من حمض الفوليك الذي يساهم في نمو متناسق للجنين، ويخفض خطر الولادة المبكرة وتطور الأمراض الخلقية لديه

ويمكن استخدام البصل الأخضر كمصدر للمبيدات النباتية، حيث أن المواد النشطة بيولوجيا الموجودة فيه ، تكبح نمو البكتريا المرضية بما فيها المسببة لالتهابات تجويف الفم ، كما يساعد البصل على استعادة التركيب المعدني لمينا الأسنان، ويزيل التشققات الدقيقة ويكافح البقع البيضاء على الأسنان التي تسبق عادة تسوسها ، وتشير الطبيبة إلى أن البصل الأخضر كبقية الخضار يعتبر مصدرا للألياف الغذائية

ويحتوي البصل على فيتامين A ، الذي يدعم عمل منظومة المناعة ويساعد على تسريع عملية تركيب البروتينات في الجسم ، وفيتامين A يقوي قرنية العين ويساعد على الحفاظ على حدة البصر ، بالإضافة إلى ذلك يستخدم هذا الفيتامين على نطاق واسع في مستحضرات التجميل ، لأنه يحفز عملية تجدد الخلايا وتركيب الكولاجين