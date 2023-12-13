ولاية رابعة.. تيباس يفوز برئاسة رابطة الدوري الإسباني

أعيد انتخاب خافيير تيباس رئيساً لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، لمدة 4 سنوات جديدة.

وبحسب رابطة الدوري الإسباني، أمس الثلاثاء، في بيان رسمي أعيد تعيين المرشح الوحيد تيباس (61 عامًا) لولاية رابعة توالياً، من دون الحاجة إلى انعقاد الجمعية العمومية.

وأقدم تيباس الذي كان قد استقال من منصبه قبل أسابيع من موعد الانتخابات للترشح مجدداً، على إصلاح نظام حقوق البث التلفزيوني لكرة القدم الإسبانية في عام 2015 من خلال مركزية التسويق، بينما كان كل فريق في السابق يتفاوض بشكل منفصل مع هيئات البث.

كما وقف الرئيس السابق لنادي هويسكا خلف مبادرة جعل قوانين اللعب المالي النظيف أكثر صرامة من تلك التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مما يحد من إنفاق الأندية.

وتم تخفيف صرامة هذا النظام أخيراً في مواجهة انتقادات العديد من الأندية، بما في ذلك برشلونة بسبب عدم قدرته على تسجيل الوافدين الجدد إلى صفوفه.

ويخوض تيباس أيضاً حرباً مفتوحة مع العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، على غرار باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، حيث يؤكد أنهما يشوهان السوق بأموال لا يتم توليدها عن طريق كرة القدم، ولكن من قبل جهات حكومية أجنبية، كما يعارض تيباس بشدة مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي سينافس دوري أبطال أوروبا.

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