«الإمارات للمباني الحديدية» تطور عنبرين في مطار أبوظبي بـ 34 مليون درهم

أعلنت شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية (EBS)، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، وإحدى الشركات العاملة في مجال صناعة الهياكل الفولاذية في الشرق الأوسط، عن فوزها بعقدٍ ضخم، لتنفيذ عنبرين للطائرات في مطار أبوظبي، تتخطى قيمته 34 مليون درهم. وستساهم هذه الخطوة في تعزيز سجل الشركة الحافل بالنجاحات على مستوى مشاريع المطارات التي قامت بتنفيذها في جميع أنحاء المنطقة.



يشمل العقد بناء عنبرين للطائرات، يتألف العنبر الأول من هيكل ضخم يبلغ عرضه 153 متراً وطوله 89 متراً، ومع ارتفاع شاهق يصل إلى 39 مترًاً، أما العنبر الثاني فيبلغ عرضه 90 متراً وطوله 97 متراً وارتفاع مماثل للعنبر الأول أي 39 متراً.



وتتميز العنابر الجديدة بتصاميم تلبي متطلبات ومعايير قطاع الطيران الحازمة. ويشمل نطاق عمل شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية في إطار هذا المشروع تنفيذ الأعمال الإنشائية بما في ذلك الهندسة والتصنيع والتجهيز وتشييد الهياكل الفولاذية بالإضافة إلى استخدام الطلاء المقاوم للحرارة لضمان أعلى مستويات السلامة والأداء التي يتطلبها هذا النوع من المرافق المتطورة.



وقال جوزيف شدياق، المدير العام لشركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية:«يُصنف هذا النوع من المشاريع باعتباره من المشاريع السريعة المسار والمستعجلة، وتحقق الشركة تقدماً كبيراً على مستوى الأعمال الهندسية وتصنيع الهياكل الفولاذية. وتؤكد الإمارات لأنظمة المباني الحديدية التزامها بتشييد هذه العنابر للطائرات بدقة واتقان وتسليمها وفق أعلى معايير التميّز، ما يُشكل دلالة واضحة على مكانة الشركة وموقعها كواحدة من الشركات الرائدة في مجال تقديم الحلول الهندسية والبناء في نمو وتطور قطاع الطيران في الإمارات وخارجها».



وتشمل محفظة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية سلسلة من المشاريع البارزة، مثل مشروع مطار ال مكتوم الدولي- محطة الركاب والبضائع في دبي وورلد سنترال (DWC) في جبل علي، ومشروع مبنى الركاب 2 في مطار دبي الدولي في المحطة 1، ومشروع مطار طرابلس الدولي في ليبيا ومطار واغادوغو الجديد - دونسين الدولي، وبوركينا فاسو - غرب إفريقيا. وتؤكد هذه المشاريع المنفذة باتقان على خبرة الشركة وسجلها الحافل بالنجاحات والإنجازات في مشاريع المطارات.



وتحقق الإمارات لأنظمة المباني الحديدية، تقدماً بارزاً في مراحل تنفيذ المشروع، الذي من المتوقع إنجازه بحلول بداية عام 2024، حيث تتواصل الأعمال الهندسية وتصنيع الهياكل الفولاذية.



وتنفذ شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية هذا المشروع الرائد لصالح شركة الاتحاد الهندسي، الاسم البارز في قطاع الطيران، باعتبارها المستخدم النهائي. وقد جرى توقيع العقد مع شركة Aircraft Support Industries، التي تُعتبر لاعباً رئيسياً في قطاع خدمات دعم الطيران.