5 عقداء في جيش الاحتلال لقوا مصرعهم بايدي المقاومة بغزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني – رصد
استطاع رجال المقاومة في غزة، القضاء على 5 عقداء في جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، بحسب رصد موقع "خبرني".
وأعلن جيش الاحتلال اليوم الاربعاء مقتل العقيد اسحاق بن باشيت قائد لواء "يفتاح" في كمين المقاومة بالشجاعية.
وقبل العقيد أسحاق، كان الاحتلال الإسرائيلي أعلن مصرع العقيد روي ليفي،
في لواء ناحال وقبله ايضا العقيد يوناتان شتاينبرغ، بالإضافة إلى عقيدين اخرين لم يكشف الاحتلال عن اسميهما.
والعقيد بن باشيت بحسب رصد "خبرني" هو ابن إدنا ورافي، النائب السابق لرئيس مجلس ماتي بنيامين الإقليمي، وهو مجلس إقليمي إسرائيلي في وسط الضفة الغربية، تأسس عام 1980؛ لتقديم خدمات البلدية لحوالي 42 مستوطنة وبؤرة استيطانية إسرائيلية.
بن باشيت الصهيوني خدم خلال خدمته العسكرية كقائد للواء 11 المعروف بلواء مغاوير الاحتياط، وقائد لواء باران وقائد منطقة التوزيع الجولاني، وخلال الحرب عمل كمدرس في لواء الجولاني.
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