5 عقداء في جيش الاحتلال لقوا مصرعهم بايدي المقاومة بغزة

MENAFN - Khaberni) خبرني – رصد

استطاع رجال المقاومة في غزة، القضاء على 5 عقداء في جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، بحسب رصد موقع "خبرني".

وأعلن جيش الاحتلال اليوم الاربعاء مقتل العقيد اسحاق بن باشيت قائد لواء "يفتاح" في كمين المقاومة بالشجاعية.

وقبل العقيد أسحاق، كان الاحتلال الإسرائيلي أعلن مصرع العقيد روي ليفي،

في لواء ناحال وقبله ايضا العقيد يوناتان شتاينبرغ، بالإضافة إلى عقيدين اخرين لم يكشف الاحتلال عن اسميهما.

والعقيد بن باشيت بحسب رصد "خبرني" هو ابن إدنا ورافي، النائب السابق لرئيس مجلس ماتي بنيامين الإقليمي، وهو مجلس إقليمي إسرائيلي في وسط الضفة الغربية، تأسس عام 1980؛ لتقديم خدمات البلدية لحوالي 42 مستوطنة وبؤرة استيطانية إسرائيلية.

بن باشيت الصهيوني خدم خلال خدمته العسكرية كقائد للواء 11 المعروف بلواء مغاوير الاحتياط، وقائد لواء باران وقائد منطقة التوزيع الجولاني، وخلال الحرب عمل كمدرس في لواء الجولاني.