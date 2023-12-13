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وقاحة اسرائيلية في الامم المتحدة - فيديو

12/13/2023 5:36:52 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - أظهر مقطع فيديو
وقاحة مندوب الاحتلال في الأمم المتحدة عندما قال امام الحضور " بامكانكم وقف اطلاق النار في غزة بالاتصال على رقم هاتف يحيى السنوار "

وبحسب الفيديو ، رفع المندوب لافته مكتوب عليها رقم مزعوم لرئيس حركة حماس يحيى السنوار ، ولاقت الكلمة ردود فعل سلبية ووصفها دبلوماسيون بالفعل الوقح

وتاليا الفيديو عبر موقعنا :

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