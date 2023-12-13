وقاحة اسرائيلية في الامم المتحدة - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أظهر مقطع فيديو
وقاحة مندوب الاحتلال في الأمم المتحدة عندما قال امام الحضور " بامكانكم وقف اطلاق النار في غزة بالاتصال على رقم هاتف يحيى السنوار "
وبحسب الفيديو ، رفع المندوب لافته مكتوب عليها رقم مزعوم لرئيس حركة حماس يحيى السنوار ، ولاقت الكلمة ردود فعل سلبية ووصفها دبلوماسيون بالفعل الوقح
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