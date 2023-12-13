نتفليكس تنشر للمرة الأولى أرقاماً تفصيلية عن نسب المشاهدة

أعلنت مجموعة نتفليكس العملاقة في مجال البث التدفقي الثلاثاء أن مسلسل "ذي نايت إيجنت" كان المسلسل الأكثر مشاهدة عبر منصاتها في الربع الأول من 2023، بحسب أرقام مشاهدة تفصيلية تنشرها الشركة للمرة الأولى منذ تأسيسها.

وحقق الموسم الأول من هذا المسلسل الأميركي أكثر من 812 مليون ساعة مشاهدة في كل أنحاء العالم بين يناير ويونيو، بحسب وثيقة تجمع بيانات من البرامج التي تمت مشاهدتها لأكثر من 50 ألف ساعة، أي 18 ألف عرض مختلف تمثل مجتمعة 99 % من جمهور نتفليكس.

ومن بين المحتويات الناجحة الأخرى، "وينزداي" و"يو" و"كوين شارلوت: إيه بريدجيرتون ستوري". وقد ضمت قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة إنتاجات كثيرة بغير اللغة الإنكليزية، إذ حققت 30 % من المشاهدات، خصوصاً الأعمال باللغتين الكورية والإسبانية.

والتزمت نتفليكس نشر هذه المعلومات كل ستة أشهر، وهو تغيير كبير في منظور الشركة التي تفضل عادةً الاحتفاظ بهذه البيانات لنفسها.

ومع ذلك، تنشر الشركة باستمرار منذ العام 2021 تصنيفات مختلفة بما يشمل قائمة بالمحتويات "الأكثر شعبية" بناءً على أداء البرامج خلال أول 91 يوماً لها على المنصة. لكن هذا التقرير الجديد يذهب إلى أبعد من ذلك.

وتعرضت المنصة لضغوط هذا العام لزيادة شفافيتها، في حين اهتزت هوليوود بسبب الإضرابات التي نظمتها نقابتا كتّاب السيناريو والممثلين والتي طالبت بشكل خاص بحصة أكبر من الأرباح الناتجة عن الطفرة في خدمات البث التدفقي.

وقالت الشركة في بيان "هذه خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة إلى نتفليكس وإلى صناعتنا".

وفي حديث للصحافيين، نفى الرئيس التنفيذي المشارك لنتفليكس تيد ساراندوس أن تكون المبادرة مدفوعة بالمناقشات مع النقابات في القطاع. وقال إن سياسة نتفليكس المتمثلة في عدم كشف بيانات المشاهدة كانت تهدف إلى تفادي تقديم معلومات من شأنها أن تساعد المنافسين المحتملين، لكنها "أوجدت جواً من عدم الثقة بمرور الوقت".

وقالت الشركة في بيانها "نعتقد أن معلومات المشاهدة (الواردة) في هذا التقرير (...) ستمنح صناع المحتوى وصناعتنا رؤية أكثر دقة لجمهورنا وما يثير اهتمامهم".