كسر في الرأس ونزيف في العين.. 36 ساعة للحكم التركي في المستشفى (فيديو)

قال كبير الأطباء إن الحكم الذي لكمه رئيس أحد أندية دوري الأضواء التركي لكرة القدم في أرض الملعب، خرج من المستشفى اليوم الأربعاء وهو يعاني من تورم في العين دون أي مشاكل صحية أخرى.

ويوم الاثنين الماضي وفي نهاية مباراة بالدوري التركي تلقى الحكم خليل أوموت ميلر لكمة في وجهه، وتعرض بعدها للركل بعد سقوطه في أرض الملعب.

وأظهرته لقطات تلفزيونية صباح اليوم الأربعاء، يغادر مستشفى في أنقرة ويستقل سيارة سوداء.

وقال محمد يوروبولوت كبير الأطباء في مستشفى أجيبادم إن الكسر الذي تعرض له في الرأس سيتعافى في الوقت المناسب، وأضاف: "النزيف في عين ميلر اليسرى توقف تماماً تقريباً".

وألقت السلطات القبض على فاروق قوجة رئيس نادي أنقرة جوجو، أمس الثلاثاء، بتهمة الاعتداء على ميلر في نهاية المباراة، ونُقل عن ميلر في وقت سابق قوله للشرطة إن قوجة هدده أيضاً بالقتل خلال الحادث.

ووقعت أعمال العنف في نهاية مباراة أنقرة جوجو على أرضه أمام ريز سبور، واقتحم قوجة الملعب ولكم ميلر بعد صافرة النهاية بعد أن سجل ريز سبور هدف التعادل 1-1 في الدقيقة 97.

وقال الاتحاد التركي إن أنقرة جوجو ورئيسه ومسؤولي النادي وكل المتورطين في الاعتداء على الحكم "سيعاقبون بأشد عقوبات ممكنة"، كما أوقف الاتحاد التركي جميع المسابقات المحلية بعد هذه الواقعة.

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