بمشاركة أكثر من 200 لاعب.. انطلاق بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات التنس

انطلقت منافسات "بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات التنس" التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس وأكاديمية سانيا ميرزا، بهدف استقطاب وتطوير المواهب المتميزة في رياضة التنس، بما يعكس حرص دبي على تعزيز مكانتها كمركز لاكتشاف ورعاية الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية.



ويشارك في البطولة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من الموهوبين في رياضة التنس من 40 أكاديمية رياضية، حيث تتواصل منافساتها حتى 4 فبراير 2024، وتتضمن 7 فئات مختلفة من الناشئين والبالغين من الرجال والسيدات وتشمل فئات: تحت 12، و14 و18 سنة للبنين والبنات، وفردي الرجال المفتوحة، وفردي السيدات، وزوجي الرجال، وزوجي السيدات.

وقد بدأت فعاليات البطولة بمنافسات فئة البالغين والماسترز وتستمر حتى 17 ديسمبر، فيما تبدأ منافسات فئة الناشئين خلال الفترة من 5 يناير حتى 4 فبراير 2024.

حضر حفل افتتاح البطولة أحمد سالم المهري، مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي ونجمة التنس الهندية سانيا ميرزا ، وسيف محمد العضو، المنتدب لشركة اتحاد الروح الرياضية الشريك المنظم للبطولة، وحذيفة إبراهيم الرئيس التنفيذي للشركة، حيث تم بث فعاليات حفل الافتتاح على قناة زي الهندية الشريك الإعلامي للبطولة، وجرى خلال الحفل زراعة شجرة استدامة DOTA دعما للاستدامة البيئية.

وقال أحمد سالم المهري، مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي: "تقام البطولة في إطار تعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للمبدعين في شتى المجالات، وتعزيزاً لجهود مجلس دبي الرياضي لرعاية وتطوير واستقطاب المواهب الرياضية، وتهيئة البيئة المناسبة لهم لتحقيق الإنجازات الرياضية ، وصولًا إلى صناعة أبطال قادرين على تحقيق النجاحات الرياضية ورفع علم الدولة على منصات التتويج العالمية، بما يعكس موقع دبي في صدارة المدن العالمية بمجال استقطاب وتطوير المواهب بجميع القطاعات".

وقالت سانيا ميرزا: "إنه من دواعي الفخر أن تكون أكاديميتنا الراعي الرئيسي لبطولة دبي المفتوحة لأكاديميات التنس.. ويسعدني أن أكون مشاركة في اختيار أفضل المواهب الوطنية الواعدة وضمهم إلى برنامج تطوير المواهب الإماراتية الذي أعمل عليه، ومن ثم أعمل على توجيههم وتزويدهم بالدعم والتدريب اللازمين للمنافسة والوصول إلى منصات التتويج الدولية، وذلك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للتنس ليشكل هذا التعاون قوة كبيرة تكرس لرعاية واكتشاف مواهب التنس في دبي، ومن المتوقع أن تصبح البطولة حدثًا بارزًا في المنطقة بشكل عام، حيث تجمع عشاق التنس والمحترفين والجهات الراعية في احتفال بالمهارة والروح الرياضية ".

وتقام البطولة برعاية عدد من الجهات الحكومية والخاصة من أبرزها مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، ومبادرة الروح الإيجابية لشرطة دبي، ومجلس سفراء الامان بشرطة دبي، وعالم دانوب للرياضة، وبيلي، وسالهام ستيكس العقارية، ودعاء الهند، وويلسون، وينابيع الروضة للمياه، ووهب للتنس، ومستشفى قرقاش، وZ Games، حيث تؤكد هذه الرعاية أهمية المشاركة المجتمعية والالتزام بتعزيز التميز الرياضي.

يُذكر أن البطلة العالمية سانيا ميرزا اتخذت من دبي مركزًا لإطلاق مشروعها التدريبي من خلال تأسيس أكاديمية تسهم في زيادة شعبية وانتشار رياضة التنس بين كافة فئات المجتمع، حيث أكدت سانيا ثقتها في توفر كافة مقومات النجاح للمشروع، من خلال ما تقدمة دبي من خيارات متنوعة تلبي كافة المتطلبات إذ تمتلك دبي من المقومات التي تجعل منها الموقع الأنسب والوجهة المثالية لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية بفضل البنية التحتية عالمية المستوى والمرافق الرياضية المتنوعة التي تم تشييدها وفق أرقى المعايير الدولية، والتسهيلات التي تقدمها المدينة للمستثمرين ولمنظمي الفعاليات الرياضية الكبرى، وبفضل موقعها المتميز إضافة إلى معالمها الطبيعية والسياحية.

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