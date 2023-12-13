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غوارديولا: لا نبتعد عن المنافسة كثيراً وهذا هو موقف هالاند ودي بروين

12/13/2023 5:36:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن النرويجي الدولي آرلينغ هالاند سيعود إلى تدريبات السيتيسينز، غداً الخميس.

وغاب هالاند عن مواجهة لوتون تاون الماضية في الدوري الإنجليزي، ولم يتواجد في قائمة مانشستر سيتي لمواجهة ريد ستار الصربي، اليوم الأربعاء، بدوري أبطال أوروبا.

وأوضح غوارديولا يولا أنه من الممكن أن يعود هالاند إلى التدريبات الخميس المقبل، قائلاً: "أعتقد أنه سيعود الخميس، سنرى كيف يشعر".

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن غوارديولا، قوله: "لا أعلم إذا كان سيلعب أمام كريستال بالاس السبت، ربما في مؤتمر الجمعة المقبل سأكون متأكداً أكثر من حالته".

ولم يشارك البلجيكي كيفين دي بروين مع مانشستر سيتي هذا الموسم منذ مباراة بيرنلي في الجولة الافتتاحية بالبريميرليغ، وقال المدرب الإسباني في هذا الشأن: "بالطبع أنا أحب أن يكون كيفين معنا، بالتأكيد نحن بحاجة إليه، لكن عليك أن تتعامل مع الموقف باللاعبين الذين لدينا".

وأتم: "بالطبع تحتاج إلى وقت للتأقلم، لكن لدي شعور جيد حتى الآن، نحن لا نبتعد عن المنافسة كثيراً".

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