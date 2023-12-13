غوارديولا: لا نبتعد عن المنافسة كثيراً وهذا هو موقف هالاند ودي بروين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن النرويجي الدولي آرلينغ هالاند سيعود إلى تدريبات السيتيسينز، غداً الخميس.
وغاب هالاند عن مواجهة لوتون تاون الماضية في الدوري الإنجليزي، ولم يتواجد في قائمة مانشستر سيتي لمواجهة ريد ستار الصربي، اليوم الأربعاء، بدوري أبطال أوروبا.
وأوضح غوارديولا يولا أنه من الممكن أن يعود هالاند إلى التدريبات الخميس المقبل، قائلاً: "أعتقد أنه سيعود الخميس، سنرى كيف يشعر".
ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن غوارديولا، قوله: "لا أعلم إذا كان سيلعب أمام كريستال بالاس السبت، ربما في مؤتمر الجمعة المقبل سأكون متأكداً أكثر من حالته".
ولم يشارك البلجيكي كيفين دي بروين مع مانشستر سيتي هذا الموسم منذ مباراة بيرنلي في الجولة الافتتاحية بالبريميرليغ، وقال المدرب الإسباني في هذا الشأن: "بالطبع أنا أحب أن يكون كيفين معنا، بالتأكيد نحن بحاجة إليه، لكن عليك أن تتعامل مع الموقف باللاعبين الذين لدينا".
وأتم: "بالطبع تحتاج إلى وقت للتأقلم، لكن لدي شعور جيد حتى الآن، نحن لا نبتعد عن المنافسة كثيراً".
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN13122023000110011019ID1107586572
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.