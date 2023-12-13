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دونالد توسك يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لوزراء بولندا

12/13/2023 5:36:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أدى رئيس الوزراء البولندي الجديد دونالد توسك اليمين الدستورية أمام الرئيس صباح الأربعاء في مراسم أدى فيها كل من وزرائه القسم أيضا.

وأقيمت مراسم أداء اليمين للحكومة المؤيدة للاتحاد الأوروبي في القصر الرئاسي في وارسو، في الخطوة الأخيرة في عملية انتقال السلطة التي جرت هذا الأسبوع، تمثل نهاية ثماني سنوات مضطربة من حكم حزب القانون والعدالة القومي المحافظ.

يأتي هذا التغيير الحكومي في أعقاب الانتخابات الوطنية التي أجريت في 15 أكتوبرتشرين اول وفازت بها مجموعة من الأحزاب خاضت الانتخابات على قوائم منفصلة وتعهدت بالعمل معا تحت قيادة توسك لاستعادة المعايير الديمقراطية التي تآكلت في ظل حكم حزب القانون والعدالة، وإصلاح التحالفات مع اوروبا التي شهدت توترات.

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