وجهات دبي تطلق مهرجان «شتانا في حتا»

أطلقت وجهات دبي بالتعاون مع اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا، مهرجان «شتانا في حتا»، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء.



وسيقام المهرجان بين 15 و 31 ديسمبر الجاري، وسيتم فيه تنظيم فعاليات وعروض ترفيهية تقام لأول مرة، تناسب جميع أفراد العائلة من مختلف الأعمار.

وأكدت اللجنة المنظمة للمهرجان أنها أطلقت خطوط سريعة ومباشرة بدون توقف من دبي إلى حتا قللت من زمن الرحلة بنسبة تصل إلى 40%، كما أنها عملت على توفير حافلات داخلية ووسائل نقل متنوعة لنقل الزوار بين المناطق الحيوية في منطقة حتا.



كما وفرت اللجنة حافلات ومركبات ودراجات في المواقع السياحية في حتا، إضافة إلى

خدمات لتنقل أصحاب الهمم في هذه الوسائل والمسارات المخصصة لها.



وأوضحت اللجنة أنها عملت على تخصيص أكثر من 600 موقف لزوار المهرجان، وزيادة عدد المداخل والمخارج للمناطق الحيوية في منطقة حتا.

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