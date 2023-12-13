رئيس COP28: نغادر دبي برؤوس مرفوعة وسنمضي في المسار الذي رسمه «اتفاق الإمارات» للعالم

أشاد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف «كوب 28»، بالاتفاق الذي توصلت إليه 197 دولة اليوم الأربعاء، ووصفه بأنه "حزمة تاريخية" من التدابير التي تقدم "خطة قوية" للتمكن من تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.

وقال الجابر خلال الجلسة الختامية لقمة «كوب 28»: "أود أن أغتنم هذه الفرصة، لأثمن عالياً رؤية ودعم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، "حفظه الله"، وأتقدم بوافر التقدير والاحترام والشكر على ثقته وتوجيهاته ودعمه المستمر.".

وأضاف: "نغادر دبي برؤوس مرفوعة. ويستمر عملنا، وسنمضي، متحدين ومتكاتفين، في المسار الجديد الذي رسمه "اتفاق الإمارات" للعالم.

أبرز ما جاء في كلمة خلال معالي سلطان أحمد الجابر رئيس مؤتمر الأطراف " COP28 "



تشرفت بمهمة توجيه عمل هذا المؤتمر. وإنني ممتن لالتزامكم وجهودكم الدؤوبة. وأود أن أعرب عن شكري العميق لأصحاب هذا الإنجاز. لكل دولة حضرت وأسهمت في نجاح المؤتمر، أقول: شكراً.

أغتنم هذه الفرصة، لأثمن عالياً رؤية ودعم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، "حفظه الله". وأتقدم بوافر التقدير والاحترام والشكر على ثقته وتوجيهاته ودعمه المستمر.

كانت مهمتنا هي البناء على الأسس التي أرساها لنا الآخرون. وأقول لكم.. إن ما بنيناه معاً سيبقى ويصمد على مر الزمن. وقد لا تعرف الأجيال القادمة أسماءكم، لكنها مدينةً لكل منكم بالعرفان.

نغادر دبي برؤوس مرفوعة. ويستمر عملنا، وسنمضي، متحدين ومتكاتفين، في ا المسار الجديد الذي رسمه "اتفاق الإمارات" للعالم.

سنحافظ معاً على مستقبل هذا الكوكب الرائع للأجيال العديدة القادمة. وأعرب عن أملي بأن هذه الروح من الشراكة واحتواء الجميع والسلام.. التي استقبلتكم بها دولة الإمارات. وهي نفسها التي ساعدتنا على التوصل لهذا الاتفاق التاريخي.

أشيد بالنجاح في تطوير منظومة مؤتمرات الأطراف وتقديم استجابة فعالة لنتائج الحصيلة العالمية.

لقد حققنا الكثير معا في زمن قصير وخلال الأسبوعين الماضيين، عملنا بجد وإخلاص لبناء مستقبل أفضل لشعوبنا وكوكبنا.

لقد كان العالم بحاجة إلى مسار جديد للعمل ومن خلال التركيز على هدفنا الرئيسي توصلنا إلى ذلك المسار.

قدمنا استجابة شاملة لنتائج الحصيلة العالمية، وأنجزنا جميع المتطلبات التفاوضية اللازمة.

قدمنا خطة عمل محكمة للحفاظ على إمكانية تفادي تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، استناداً إلى الحقائق العلمية. خطة عمل متوازنة، تساهم في الحد من الانبعاثات، ومعالجة الثغرات الموجودة في موضوع التكيف، وتطوير وإعادة صياغة آليات التمويل المناخي العالمي، وتحقيق متطلبات معالجة الخسائر والأضرار.

أبرز بنود « اتفاقية الإمارات » للعمل المناخي



COP28 يقر «اتفاق الإمارات» التاريخي للعمل المناخي ويضع العالم على المسار الصحيح للحفاظ على كوكب الأرض

ممثلو 197 دولة مشاركة في COP28 يقرون اتفاق الإمارات» التاريخي للعمل المناخي.

التوصل إلى اتفاق يبني مستقبلا أفضل للبشرية وكوكب الأرض.

رئاسة مؤتمر الأطراف تنجح في الوصول لمستهدفات COP28 وتجاوز الطموحات المحددة.

"اتفاق الإمارات" التاريخي نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي. COP28 يطور منظومة مؤتمرات الأطراف وينجح في إدراج بنود شاملة تتعلق بالوقود التقليدي لأول مرة.