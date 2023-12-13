تحركات محدودة للأسواق الأوروبية.. أسهم الرقائق ترفع «نيكاي الياباني»

تحركت الأسهم الأوروبية الأربعاء في نطاق ضيق مع عزوف المستثمرين عن رهانات المخاطرة قبل قرار بشأن أسعار الفائدة ومستقبل السياسات النقدية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي قليلاً بنسبة 0.1 بالمئة خلال التداولات مع صعود أسهم قطاعي العقارات والتكنولوجيا شديدي التأثر بالفائدة وهبوط أسهم شركات الطاقة بسبب تراجع أسعار النفط.

وقفز سهم إنتاين للرهانات والمقامرة 4.6 بالمئة مع إعلان تنحي الرئيس التنفيذي للشركة بأثر فوري.

وزاد سهم باسف الألمانية العملاقة للكيماويات 3.2 بالمئة بعد أن رفع يو.بي.إس التوصية لسهم الشركة إلى شراء من بيع مما دفع قطاع الكيماويات للارتفاع نحو واحد بالمئة.





اليابان

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي مع اقتفاء أسهم أدفانتست وغيرها من الشركات المرتبطة بالرقائق أثر مكاسب في وول ستريت خلال الليل.

وصعد المؤشر نيكاي 0.25 بالمئة ليغلق عند 32926.35 نقطة، كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.07 بالمئة إلى 2354.92 نقطة.

وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام في قسم الأبحاث بشركة تاتشيبانا للأوراق المالية «ارتفعت السوق اليابانية مدفوعة بزخم وول ستريت التي اتجه فيها المؤشر داو جونز إلى تسجيل مستوى ارتفاع قياسي».

وقفز سهم أدفانتست لتصنيع معدات صنع الرقائق 5.19 بالمئة وسهم رينيساس إلكترونيكس لصناعة الرقائق 3.75 بالمئة. كما صعد سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.71 بالمئة.

وسجل سهم يوشيو قفزة بلغت 12.27 بالمئة بعد أن قالت إنها ستتعاون مع شركة أبلايد ماتريالز لتطوير تكنولوجيا لسوق التغليف المتقدم لأشباه الموصلات.

ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكاي، انخفض 149 وارتفع 75 مع استقرار سهم شركة واحدة.

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