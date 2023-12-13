آلام المعدة تدفع رومارينيو للاستعانة بكريستيانو رونالدو

أكد البرازيلي رومارينيو نجم اتحاد جدة السعودي، أنه عانى من بعض التوتر قبل بداية مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وتأهل اتحاد جدة إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة في السعودية، بعد الفوز على أوكلاند سيتي 0/3، أمس الثلاثاء، بالدور التمهيدي.

وافتتح رومارينيو أهداف اتحاد جدة، قبل أن يحرز نغولو كانتي الهدف الثاني، وأضاف كريم بنزيما الهدف الثالث.

وقال رومارينيو، في تصريحات لقناة الرياضية السعودية SSC: "سعيد جدًا بالانتصار، كل بطولة تكون مختلفة عن الأخرى، لكن هذه البطولة لها طابع خاص، في البداية كان هناك نوع من التوتر، شعرت بآلام في المعدة، لكن فيما بعد سيطرنا على المباراة، وسجلنا وفزنا وهذا هو الأهم".

وعن سبب شعوره بالتوتر رغم خبرته الطويلة في الملاعب، قال رومارينيو: "سألوا كريستيانو رونالدو نفس السؤال ذات مرة، وقال إن اليوم الذي لا أشعر فيه بهذا التوتر أو آلام المعدة سأعتزل كرة القدم، لأن هذا التوتر يعكس حجم المسؤولية".

ويخوض رومارينيو كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في مسيرته، بعدما شارك من قبل في المسابقة مع فريقي كورينثيانز البرازيلي، والجزيرة الإماراتي.

وضرب اتحاد جدة موعداً نارياً في الدور ربع النهائي مع الأهلي المصري، الجمعة المقبل، في لقاء يعيد للأذهان لقاء الفريقين نسخة 2005، عندما حقق حينها الفريق السعودي الفوز بهدف دون رد.

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