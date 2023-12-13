آلام المعدة تدفع رومارينيو للاستعانة بكريستيانو رونالدو

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد البرازيلي رومارينيو نجم اتحاد جدة السعودي، أنه عانى من بعض التوتر قبل بداية مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي.
وتأهل اتحاد جدة إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة في السعودية، بعد الفوز على أوكلاند سيتي 0/3، أمس الثلاثاء، بالدور التمهيدي.
وافتتح رومارينيو أهداف اتحاد جدة، قبل أن يحرز نغولو كانتي الهدف الثاني، وأضاف كريم بنزيما الهدف الثالث.
وقال رومارينيو، في تصريحات لقناة الرياضية السعودية SSC: "سعيد جدًا بالانتصار، كل بطولة تكون مختلفة عن الأخرى، لكن هذه البطولة لها طابع خاص، في البداية كان هناك نوع من التوتر، شعرت بآلام في المعدة، لكن فيما بعد سيطرنا على المباراة، وسجلنا وفزنا وهذا هو الأهم".
وعن سبب شعوره بالتوتر رغم خبرته الطويلة في الملاعب، قال رومارينيو: "سألوا كريستيانو رونالدو نفس السؤال ذات مرة، وقال إن اليوم الذي لا أشعر فيه بهذا التوتر أو آلام المعدة سأعتزل كرة القدم، لأن هذا التوتر يعكس حجم المسؤولية".
ويخوض رومارينيو كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في مسيرته، بعدما شارك من قبل في المسابقة مع فريقي كورينثيانز البرازيلي، والجزيرة الإماراتي.
وضرب اتحاد جدة موعداً نارياً في الدور ربع النهائي مع الأهلي المصري، الجمعة المقبل، في لقاء يعيد للأذهان لقاء الفريقين نسخة 2005، عندما حقق حينها الفريق السعودي الفوز بهدف دون رد.
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