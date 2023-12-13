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«ريد بول» يمنح دي ماريا رقماً تاريخياً في دوري أبطال أوروبا

12/13/2023 5:36:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز بنفيكا على ريد بول سالزبورغ، أمس الثلاثاء، بنتيجة 1/3، بالجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأنهى بنفيكا الشوط الأول من مواجهته أمام ريد بول سالزبورغ، متقدماً بهدفين لهدف، وسجل هدفي بنفيكا، أنخيل دي ماريا في الدقيقة 32 ورافا سيلفا في الدقيقة 45.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، أصبح دي ماريا أكبر لاعب يسجل بقميص بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

وأضافت شبكة "أوبتا" أن دي ماريا سجل هدفاً في المباراة وهو يبلغ من العمر 35 عامًا و301 يوم.

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